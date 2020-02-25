Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Происшествия Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17 Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Общество Мишустин назвал две ключевые задачи правительства Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.

Общество В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.

Гаджеты Евросоюз может вернуть смартфоны со сменной батареей Авторы законопроекта считают, что их инициатива позволит пользователям не только сэкономить, но также реже менять смартфоны, так как сейчас некоторые меняют не батарею в устройстве, а полностью смартфон.

Футбол УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

Экономика Правительство РФ решило урезать прожиточный минимум пенсионеров Нельзя сказать, что прожиточный минимум пенсионера ни на что не влияет – у нас есть федеральная доплата к пенсии, он влияет на это.

Наука Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.

Происшествия В Приамурье сошли с рельсов 18 вагонов с углем Восемнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области и перекрыли движение на этом отрезке пути, сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги.

Общество В Швейцарии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Информацию уже подтвердили власти страны. Ранее сегодня сообщалось о том, что первые случаи заражения зафиксированы в Хорватии и Австрии.

Общество Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.

Политика Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после четвертых родов Оксана Самойлова показала фигуру спустя 5 дней после родов Отметим, что с первых же дней жизни маленький Давид стал центром притяжения семьи Оксаны Самойловой и Джигана.