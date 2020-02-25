Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд.

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Спасатели рассказали о трудностях поиска детей, пропавших в Сочи Начальник управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Сочи Вадим Снегирев рассказал об операции по поиску двух подростков, пропавших в море.

Политика Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко «На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Политика Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.

Политика В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

Армия и оружие Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Шоу-бизнес Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина расплакалась перед Лерой Кудрявцевой Народная исполнительница Надежда Бабкина во время интервью на шоу Леры Кудрявцевой не смогла сдержать эмоций.

Общество Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Общество Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.

Общество Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.

Общество Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике Разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его официально рассекретила Служба внешней разведки, передает корреспондент РИА Новости.