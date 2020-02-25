Экономика
Газета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
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Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
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Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
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Мишустин озвучил две ключевые задачи правительства
Глава российского правительства Михаил Мишустин озвучил основные задачи, которые стоят перед кабмином.
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Общество
Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках
Специалисты Института подчеркнули, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков.
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Экономика
Союз российских пивоваров просит ввести минимальные цены на пиво
Союз пивоваров России направил письмо Минфину с просьбой как можно скорее рассмотреть вопрос об установлении минимальной розничной цены на пиво.
Хоккей
Панарин и Георгиев помогли «Рейнджерс» переиграть «Айлендерс»
Что же касается голкипера "Рейнджерс" Александра Георгиева, то он отразил 42 броска из 45.
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Александр Овечкин во второй раз станет отцом
Шубская в своем аккаунте Instagram разместила милый семейный снимок, на котором она запечатлена в элегантном платье, не скрывающем ее живота, позирует на фотосессии вместе с мужем и сыном.
Футбол
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Польский голкипер Марцин Булка поделился впечатлениями от игры с форвардом Эденом Азаром, который сейчас выступает за мадридский "Реал".
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Экономика
«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP
Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Технологии
Названы способы защиты смартфона от кибератак
Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
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Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
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Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной соцсетью для поиска работы, следует из исследования 3 тысяч респондентов, проведенного сервисом «Работа.ру».
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В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
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Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
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Судьи по делу «Сети» в Петербурге уехали из суда на машине ФСБ
Именно ФСБ расследовала дело о создании организации «Сеть», которая признана в России террористической. Фигуранты дела жаловались на пытки.
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Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности
До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.