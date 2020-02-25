Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

Армия и оружие Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.

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Политика Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.

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