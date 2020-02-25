Экономика
РИА НовостиБогатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд
Ведомости24 февраля в 23:48
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Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
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Кремль пока не приглашал Зеленского в Москву на 75-летие Победы
Приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование 75-летия Победы в Москве пока не было направлено.
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Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
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Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
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Анна Митянина избрана детским омбудсменом Петербурга
Сразу после голосования Анна Митянина, которая официально стала детским омбудсменом города на Неве, заменив проработавшую до нее 10 лет на данном посту Светлану Агапитову, рассказала журналистом, что самым главным на своем посту считает обеспечение безопасности детей.
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Поскольку риск инфицирования в вышеуказанных странах высок, Роспотребнадзор рекомендует гражданам России отказаться от посещения Италии, Кореи и Ирана, говорится в обращении, опубликованном сегодня на официальном сайте ведомства.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
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Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Общество
В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
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В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
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Коллеги Владислава Листьева назвали предполагаемого убийцу ведущего
Коллеги Владислава Листьева, убитого 1 марта 1995 года, анонимно назвали предполагаемого виновника преступления.
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Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО
Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
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