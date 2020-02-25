Экономика
Газета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
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Финансы
ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.
Политика
Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном
Украинские рыбаки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, уже отпущены, написал в фейсбуке народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Павел Мельник.
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Экономика
В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины
В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.
Экономика
Плоды Евромайдана: украинцы в три раза беднее россиян
Выше Украины по доходам оказались граждане Молдовы и Косово.
Футбол
Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 9 4900HS замечен в составе игрового ноутбука ASUS
Портативная игровая система основана на восьмиядерном 7-нм процессоре AMD Ryzen 9 4900HS, который работает на частотах от 3,0 до 4,4 ГГц, довольствуясь уровнем TDP не более 35 Вт.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской
Ранее широкий резонанс получила история с беседой Собчак с певицей Любовью Успенской в эфире передачи «Док Ток» о состоянии ее дочери Татьяны.
Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Единоборства
Петр Ян: Идут переговоры о боях с Мораесом и Стерлингом
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Наука
2D-материалы помогли управлять фазой света
Американские ученые показали, что тонкий материал, помещенный поверх пассивных кремниевых волноводов, может изменять фазу света так же сильно, как и существующие кремниевые фазовые модуляторы.
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Общество
Эвелина Киреева: Нацпроекты меняют нашу жизнь к лучшему
Многодетная мама из Твери Эвелина Киреева отметила положительные изменения с появлением национальных проектов: — Для себя могу отметить наблюдения по трем нацпроектам: «Демография», «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные дороги».
Технологии
Россия внедрит VR-технологии в образовательный процесс
Предполагается, что применение технологий виртуальной реальности позволит повысить эффективность обучения, а также поднять вовлеченность школьников в образовательный процесс.
Общество
В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Космос
SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
Гаджеты
Твердотельный накопитель Goodram PX500 снабжен радиатором
Компания Wilk Elektronik представила под своей маркой Goodram твердотельный накопитель PX500.
Авто
Форум автобизнеса «ForAuto – 2020» прошел в Москве
20 февраля 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).