Экономика
Газета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
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Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд
Ведомости24 февраля в 23:48
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Орлов: у Кузяева есть предложения — это «Динамо» и «Спартак»
Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское „Динамо“ и „Спартак“.
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Кати Вильхельм ждет извинений от Логинова
Трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира немка Кати Вильхельм рассказал об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков
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Политика
Кремль пока не направлял приглашение Зеленскому на День Победы
112.ru Кремль пока не направлял украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Футбол
Звездная сборная по футболу обыграла команду России на Кубке Легенд
Воскресный финальный матч сборной звезд и российской команды закончился победой гостей Кубка Легенд на малой арене «Лужников» в Москве.
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает РБК-Украина.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Политика
Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставит Нью-Дели боевую технику, в том числе военные вертолеты, на общую сумму $3 млрд.
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году
Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек.
Происшествия
В Прикамье врачи протащили пациента по асфальту
В городе Березники сотрудники скорой помощи протащили пациента по асфальту.
Политика
Кремль опроверг дискриминацию в отношении китайцев из-за коронавируса
Россия дорожит своим партнёрством с Китаем, поэтому не может идти речи ни о каких дискриминационных мерах в отношении граждан КНР в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Политика
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
Здоровье
Кузбасс стал лидером по заболеванию ВИЧ
Получается, что количество новых случаев заболевания инфекцией в Кузбассе в три раза выше среднестатистического показателя по России (64,5 случая на 100 тыс. человек).
Происшествия
Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом
Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
32-летний российский актер, звезда телесериала "Мажор" Павел Прилучный объявил, что разводится с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Здоровье
Названы самые полезные для похудения каши
Как сообщает ToDay News Ufa, лидером рейтинга каш для похудения медики называют пшено.
Происшествия
По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый
Басманный суд Москвы заключил под стражу второго обвиняемого в убийстве в 2009 году криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова).
Армия и оружие
Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.
Шоу-бизнес
Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Экономика
В ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды
В Банке России рассказали о новых схемах привлечения граждан в финансовые пирамиды.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Общество
Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты
Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).
Шоу-бизнес
Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены
Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.