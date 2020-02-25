Экономика

Газета.RuГазета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
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Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

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Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

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В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков

Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

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Звездная сборная по футболу обыграла команду России на Кубке Легенд

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Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

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Политика

Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости вчера в 14:41
Политика

Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставит Нью-Дели боевую технику, в том числе военные вертолеты, на общую сумму $3 млрд.
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Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году

Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек.
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В Прикамье врачи протащили пациента по асфальту

В городе Березники сотрудники скорой помощи протащили пациента по асфальту.
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Кремль опроверг дискриминацию в отношении китайцев из-за коронавируса

Россия дорожит своим партнёрством с Китаем, поэтому не может идти речи ни о каких дискриминационных мерах в отношении граждан КНР в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
News.ru 04:47
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Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
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Кузбасс стал лидером по заболеванию ВИЧ

Получается, что количество новых случаев заболевания инфекцией в Кузбассе в три раза выше среднестатистического показателя по России (64,5 случая на 100 тыс. человек).
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Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.
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Космос

Подготовка МКС к прибытию модуля «Наука» откладывается

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В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

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Названы самые полезные для похудения каши

Как сообщает ToDay News Ufa, лидером рейтинга каш для похудения медики называют пшено.
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По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый

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Армия и оружие

Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.
РИА Новости 05:11
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Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах

РИА Новости 24 февраля в 23:11
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В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

В Сочи идет операция по поиску двух подростков, унесенных в море вечером 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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В ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды

В Банке России рассказали о новых схемах привлечения граждан в финансовые пирамиды.
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Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
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Общество

Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты

Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).
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Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены

Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
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Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
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«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Ведомости вчера в 16:24
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