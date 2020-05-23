Экономика
Lenta.ruБогатейшие люди стали еще богаче
Наиболее успешным год стал для Марка Цукерберга (Facebook) благодаря повышению курса акций компании. Состояние миллиардера выросло на 31 миллиард долларов до 86,5 миллиарда долларов. Таким образом Цукерберг поднялся на четвертое место в списке богатейших людей мира.
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Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов
Национальная служба новостей10:58
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Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
Здоровье
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
«Значит пациентов с симптомами на данный момент — около 70 тысяч», — подсчитал Мясников.
Lenta.ru 13:55
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Армия и оружие
Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими
Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии.
Национальная служба новостей вчера в 11:29
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
Общество
Синоптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
Здоровье
Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19
Накануне сообщалось, что препарат для лечения коронавируса COVID-19, который будет производить совместное предприятие РФПИ и группы "ХимРар", планируется выпускать под названием "Авифавир".
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотников
Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
РИА Новости 13:41
Происшествия
Москву-реку в районе Павшинской Поймы затянула радужная пленка
В пресс-службе МЧС Московской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении в районе Павшинской Поймы в Красногорске тонкой радужной пленки, протяженностью вдоль береговой линии реки Банька - 500 м, и пятна, размером 30х10 м вдоль береговой линии реки Москва, поступила еще 21 мая.
Интерфакс 13:19
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Политика
Россия отказалась от нового соглашения с США по открытому небу
21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу.
Украина.ру 11:03
Футбол
Боярский обратился к заразившемуся коронавирусом Погребняку
Народный артист РСФСР Михаил Боярский обратился к нападающему екатеринбургского "Урала" Павлу Погребняку, который заразился коронавирусом.
Газета.Ru 09:33
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК вчера в 13:56
Общество
Власти Чечни опровергли информацию о болезни Рамзана Кадырова
Говорит Москва вчера в 16:35
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
Происшествия
За день в Пермском крае умерли 4 пациента с коронавирусом
Пермь открытая 06:51
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
RT на русском 12:21
Общество
Достоверная статистика поможет бороться с вирусом
«Без достоверной статистики, – поясняет депутат необходимость тестирования на антитела, – бороться с вирусом невозможно».
SakhaNews 06:49
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет жить после смерти единственного сына
Актуальные Новости 05:03
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29