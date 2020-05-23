Экономика
Lenta.ruБогатейшие люди стали еще богаче
Наиболее успешным год стал для Марка Цукерберга (Facebook) благодаря повышению курса акций компании. Состояние миллиардера выросло на 31 миллиард долларов до 86,5 миллиарда долларов. Таким образом Цукерберг поднялся на четвертое место в списке богатейших людей мира.
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Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов
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