Наиболее успешным год стал для Марка Цукерберга (Facebook) благодаря повышению курса акций компании. Состояние миллиардера выросло на 31 миллиард долларов до 86,5 миллиарда долларов. Таким образом Цукерберг поднялся на четвертое место в списке богатейших людей мира.

Богатейшие люди стали еще богаче

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