Экономика

Lenta.ruLenta.ruБогатейшие люди стали еще богаче

Наиболее успешным год стал для Марка Цукерберга (Facebook) благодаря повышению курса акций компании. Состояние миллиардера выросло на 31 миллиард долларов до 86,5 миллиарда долларов. Таким образом Цукерберг поднялся на четвертое место в списке богатейших людей мира.
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Forbes подсчитал доходы 25 богатейших людей мира за время пандемии

Говорит Москва11:45

Богатейшие люди стали еще богаче

Lenta.ru11:35

Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд

ТАСС10:37

Самые успешные миллиардеры за два месяца стали богаче на $255 млрд

Реальное время11:12

Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов

Национальная служба новостей10:58

Forbes: состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд

News.ru10:48

Пандемия привела к снижению доходов жителей планеты и росту у миллиардеров

ИА Красная Весна11:30
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Происшествия

Захватчика банка в Москве ранее судили за угон и грабеж

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" в Москве, в ходе даче показаний рассказал, что ранее он был судим за угон и грабеж, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.
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Экономика

Пенсионный возраст в России не снизят. Экономисты назвали три причины

В России не вернут прежний пенсионный возраст, несмотря на инициативу депутатов и информацию СМИ о том, что это предложение озвучило Минэкономразвития.
URA.Ru 03:08
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Lenta.ru 08:29
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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
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Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
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Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и «ОФК Белград» Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает «Данас».
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
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Происшествия

На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма

Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
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Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

Газета.Ru 10:59
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Армия и оружие

США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои

ИА Красная Весна 05:30
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
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Общество

Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Lenta.ru 09:25
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
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В РПЦ понадеялись на скорое открытие московских храмов

В РПЦ понадеялись, что власти Москвы в скором времени откроют храмы для верующих.
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Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

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На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии

Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту нападения на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в центре Киева.
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Общество

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NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике

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Защита подала жалобу на задержание полицейских, поймавших педофила

Адвокаты полицейских, которых намеревались заключить под стражу по обвинению в злоупотреблении полномочиями, подали жалобу в региональное управление прокуратуры.
РЕН ТВ 21 мая в 14:49
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Политика

Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
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Здоровье

Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса

Международная команда ученых выявила пугающую закономерность - пациенты с хроническими болезнями печени, в частности с циррозом, чаще других умирают от новой коронавирусной инфекции.
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У футболистов «Спартака» выявили коронавирус

Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
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Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

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Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
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Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер. По версии Forbes, в 2018 году находился на 5-м месте в списке богатейших людей мира с состоянием 71 млрд долларов, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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