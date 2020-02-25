Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

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