Экономика
РИА НовостиБогатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд
Ведомости24 февраля в 23:48
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