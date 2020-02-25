Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Экономика Уолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса В настоящий момент индекс Dow Jones упал почти на 3% по отношению к закрытию рынка 24 февраля и находится на отметке 27 194,84 пункта.

Наука Разработан метод ранней диагностики рака пищевода по дыханию Ученые разработали устройство, названное ими "электронный нос", которое может по дыханию диагностировать у пациента синдром Баррета — предраковое состояние, часто приводящее к раку пищевода.

Теннис Шарапова объявила о завершении карьеры Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.

Политика Путин оправдал действия силовиков в отношении московских митингующих Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.

Армия и оружие Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Политика Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.

Политика Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.

Общество Доходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси.