Экономика
Газета.RuБогатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
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Падение фондовых индексов уменьшило состояние 500 миллиардеров на $139 млрд
Ведомости24 февраля в 23:48
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