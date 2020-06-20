Общество
ForbesБогатейший бизнесмен Азии попал в топ-10 мировых миллиардеров
В рейтинге крупнейших компаний мира Forbes компания заняла в 2020 году 58 место, ее капитализация достигла $123,8 млрд. Но в топ-10 мировых миллиардеров Амбани попал благодаря сервису широкополосного 4G-интернета Jio (388 млн подписчиков), которым владеет Reliance Industries.
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Футбол
Овчинников прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»
Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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Центр одного из крупных городов объявил себя автономной территорией.
Время МСК 16 июня в 17:00
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Кино
Ушел из жизни актер Иэн Холм, звезда «Властелина колец» и «Чужого»
В Лондоне на 89 году жизни скончался актер Иэн Холм, исполнитель роли Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», звезда фильмов «Пятый элемент», «Бразилия», «Чужой».
КиноПоиск вчера в 08:10
Футбол
Мурзагулов о коронавирусе в «Уфе»: «Кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды»
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.
Горобзор.ру 14:09
Культура
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Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры.
Lenta.ru 11:33
Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Газета.Ru 13:59
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Футбол
Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» – «Ростов»
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 08:40
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com 14:13
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Шоу-бизнес
Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех
Popcake вчера в 04:39
Здоровье
В Димитровграде нашли работающих с коронавирусом, Павленко требует жестких мер
Глава Димитровграда Богдан Павленко рассказал о случаях, когда работодатели допускают к работе сотрудников с признаками заболевания коронавирусной инфекцией.
Ульяновск онлайн 06:07
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
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Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, что лишился семьи из-за пьяного водителя
Культуромания 04:05
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Авто
Lada Vesta лишили одной комплектации
В самом «АвтоВАЗе» уход комплектации Luxe Prestige не опровергли и не подтвердили.
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Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
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Футбол
Пике разочарован ничьей с «Севильей»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Барселона» сыграла вничью с «Севильей». Матч завершился нулевой ничьей.
ГЛАС.RU 01:16
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46