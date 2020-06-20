Общество
Lenta.ruБогатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Он единственный миллиардер из Азии в текущем списке. Список опубликован на сайте издания.
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Политика
Лукашенко призвал защитить Беларусь от собственных граждан
Белорусы не пропустят фашизм и ненависть «под знаменами демократии», заявил глава Республики Александр Лукашенко, призвав защитить страну от протестующих граждан.
Русская Планета 06:06
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Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
Инцидент в парке английского Рединга не связан с прошедшим ранее в городе митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, заявила региональная полиция.
РИА Новости 19:42
Общество
Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии
Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.
REGNUM 19:40
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Российские бренды уступили долю китайским Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group.
Коммерсантъ 17 июня в 18:57
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 17:07
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
Наука
Найден биомаркер продолжительности жизни
Live24 вчера в 07:23
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform 12:48
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Дочь Михаила Ефремова собралась стать опекуном матери
Анна-Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, захотела стать опекуном своей матери, актрисы Ксении Качалиной.
Вечерняя Москва вчера в 03:26
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня вчера в 06:05
Авто
Rolls-Royce показал тизер новой таинственной модели
По некоторым данным, таинственная новинка от Rolls-Royce должна была дебютировать в августе в рамках юбилейного 70-го конкурса элегантности в американском Пеббл-Бич.
Somanyhorses вчера в 14:05
Хоккей
Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 30 июля
Участники Кубка Стэнли были определены по наибольшему проценту побед на момент остановки регулярного чемпионата 12 марта.
Советский спорт 16:45
Гаджеты
В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм
Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
Ferra 12:39
Общество
Воры забрались в дом лидера группы Uma2rman
Известия 17:15
Космос
NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна
Piter.tv вчера в 03:35
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com вчера в 08:13
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Здоровье
Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский
На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области — в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией По состоянию на 19 июня в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине.
Украина.ру 01:00
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Политика
Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента
Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° 13:08
Шоу-бизнес
Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о заработке коллектива
Бывший участник и директор комедийного шоу "Уральские пельменей" Сергей Нетиевский раскрыл доходы юмористического коллектива.
Экономика сегодня 10:43
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
Газета.Ru 14:26
Футбол
Жены Карпина и игроков «Ростова» поздравили «Сочи» неприличным жестом
Rostov gazeta 09:42