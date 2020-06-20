Общество

Lenta.ruLenta.ruБогатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира

Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Он единственный миллиардер из Азии в текущем списке. Список опубликован на сайте издания.
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