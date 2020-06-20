Общество
Lenta.ruБогатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Он единственный миллиардер из Азии в текущем списке. Список опубликован на сайте издания.
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Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
РИА Новости 10:00
Армия и оружие
В США засняли сверхсекретный самолет над пустыней Мохаве
В США в районе пустыни Мохаве попал на камеру сверхсекретный самолет, точнее даже два.
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Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
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Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа
Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.
Взгляд.ру 13:32
Общество
Врач раскрыла причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, которая сформировалась у него после обширного инфаркта.
Национальная служба новостей вчера в 01:20
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Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
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В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера
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Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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Выход Cyberpunk 2077 снова отложен. Релиз перенесли на ноябрь
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 15:52
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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В Мурманской области смягчили режим ограничений
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RT на русском 14:30
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Наука
В России для костных имплантов создали биоразлагаемый сплав
Goroday.ru 11:32
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Армия и оружие
Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит вчера в 08:15
Общество
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные
В правительстве добавили, что новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
Агентство Телеграф 10:10
Космос
В центре Млечного Пути нашли новую органическую молекулу
Астрономы обнаружили в межзвездном пространстве Млечного Пути новую органическую молекулу.
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Шоу-бизнес
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Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
Gazeta.SPb 05:25
Армия и оружие
Минобороны показало перехват бомбардировщиков ВВС США
Труд вчера в 06:08
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Mount & Blade II: Bannerlord получила 78 патчей и вышла в Epic Games store
С момента релиза, студия TaleWorlds выпустила 78 патчей и обновлений, которые устранили более 200 ошибок, приводивших к вылетам игры.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Политика
Посол РФ в Вашингтоне назвал число россиян в американских тюрьмах
Посол выразил надежду, что российские граждане смогут вернуться на родину либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года и что власти США учтут уже отбытые россиянами длительные сроки заключения.
Известия 12:44
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик снимется у Netflix
Культуромания 08:02
Гаджеты
В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм
Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
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