Общество

РБКРБКБогатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

Владелец Reliance Industires — единственный миллиардер из Азии в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Первое место держит создатель Amazon Джефф Безос, его состояние насчитывает $160 млрд.
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Богатейший бизнесмен Азии попал в топ-10 мировых миллиардеров

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Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира

Lenta.ru15:15

В топ миллиардеров мира попал первый богач из Азии

ИА Красная Весна15:09

Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

РБК14:20

Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

Piter.tv15:41
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