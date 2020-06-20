Общество
РБКБогатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира
Владелец Reliance Industires — единственный миллиардер из Азии в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Первое место держит создатель Amazon Джефф Безос, его состояние насчитывает $160 млрд.
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Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на беспорядки с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне.
Lenta.ru вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова собирается стать опекуном матери
Ефремова не скрывает — она свела общение с матерью к минимуму.
StarHit.ru 18 июня в 23:30
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Газета.Ru 18 июня в 14:10
Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Газета.Ru 13:59
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
В Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США
Участники акций протестов против расовой дискриминации снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Газета.Ru 15:43
Происшествия
В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com вчера в 08:07
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 06:44
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Культура
Концерт на Мамаевом кургане 24 мая увидит вся Россия
К концерту ведётся масштабная подготовка – на Мамаевом кургане возвели огромные декорации, а непосредственно 24 июня зрители впервые увидят отреставрированную скульптуру «Родина-мать зовёт!».
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 15:31
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
Политика
Израиль ждет разрешение США аннексировать палестинские земли — Axios
Возможную аннексию Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан обсудят в ближайшем будущем президент США Дональд Трамп и его советники.
ИА Красная Весна 16:17
Общество
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
RT на русском 06:55
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 02:38
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Наука
Как у растений вырастают шипы, рассказали ученые
ToDay News Ufa 09:37
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Футбол
В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
RT на русском 16:28
Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51