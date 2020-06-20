Владелец Reliance Industires — единственный миллиардер из Азии в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Первое место держит создатель Amazon Джефф Безос, его состояние насчитывает $160 млрд.

Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

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