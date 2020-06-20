Общество
РБКБогатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира
Владелец Reliance Industires — единственный миллиардер из Азии в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Первое место держит создатель Amazon Джефф Безос, его состояние насчитывает $160 млрд.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Газета.Ru вчера в 00:00
Футбол
Овчинников прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»
Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
RT на русском 15:05
Футбол
Мурзагулов о коронавирусе в «Уфе»: «Кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды»
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.
Горобзор.ру 14:09
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Авто
Lada Vesta лишилась одной комплектации
Завод "АвтоВАЗ" убрал из прас-листа комплектацию седана Lada Vesta Luxe Prestige.
Деловое.ТВ вчера в 14:18
Футбол
Агент Селюк: игрок «Динамо» Каборе заразился коронавирусом
Агент игрока московского "Динамо" Шарля Каборе Дмитрий Селюк рассказал о том, что его клиент заразился коронавирусом, передает Sport24.
Газета.Ru 15:01
Общество
Концерт в Мариинском театре начался с минуты молчания
Минутой молчания почтить врачей, погибших в борьбе с COVID-19, призвал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 20 июня перед началом концерта в Мариинском театре, передает канал «Санкт-Петербург».
ИА Красная Весна 11:16
Происшествия
В Крыму дождем смыло в реку строительный вагончик с человеком внутри
Сотрудники Главного управления МЧС по Крыму помогли мужчине выбраться из строительного вагончика, смытого водой в реку Салгир в Симферополе.
Российская газета 14:48
Здоровье
Глава Минздрава РФ открыл центр трансплантологии в Волжском
Остров Свободы (Os34.ru) 10:49
Происшествия
В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Политика
Посол оценил безопасность России после выхода США из СНВ-3
Безопасность России не пострадает в случае выхода США из СНВ-3, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Взгляд.ру 12:49
Общество
Сервис для онлайн-поступления в вузы заработал на портале госуслуг
Единый портал госуслуг запустил суперсервис Поступление в вуз онлайн, сообщается на сайте Минобрнауки России.
iReactor 05:41
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Футбол
У игроков донецкого «Олимпика» обнаружен коронавирус, матч с «Карпатами» перенесен
Матч 27-го тура чемпионата Украины «Олимпик» — «Карпаты» перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт турнира.
Спорт-Экспресс 14:52
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Авто
Тюнеры увеличили мощность Mercedes-AMG GT 63 до 800 «лошадей»
«Четырехдверка» GT 63 является и так очень производительным авто, которое может похвастаться в базовой версии мощностью 577 л. с. (800 Нм) от четырёхлитрового агрегата V8 AMG твин-турбо M177 и 630 л. с. в версии GT 63 S. Однако G-Power решило превзойти эти показатели и выпустила пакет GP 63 Biturbo, который увеличивает мощность авто до 800 «лошадей» (1000 Нм).
REGNUM 18 июня в 08:25
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Общество
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер
Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
Snob.ru 18 июня в 15:46
Футбол
Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом»
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что полузащитник команды Гус Тиль получил мышечную травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» и в ближайшее время пройдёт медобследование.
RT на русском 13:54
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Общество
Фото: на Дворцовой прошла генеральная репетиция парада Победы
Сегодня, 20 июня, на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Петербургский дневник 07:00
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Футбол
Быстров: у ЦСКА было два человека более-менее живых
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о причинах крупного поражения московского ЦСКА от санкт-петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 15:35
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40