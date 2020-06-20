Экономика
РБКБогатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира
Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Согласно данным издания о состоянии бизнесменов, которые обновляются в реальном времени, Амбани занимает девятую строчку рейтинга.
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Политика
Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России
Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
РБК 08:14
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм» в Лондоне
В тридцатом туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Вест Хэм».
Евро-футбол.ру 14:24
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»
Госкорпорация "Роскосмос" распространила сообщение, что глава Центра проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке нового пилотируемого космического корабля "Орёл".
Московский Комсомолец 12:24
Футбол
Тренеру ЦСКА стало плохо после разгромного поражения от «Зенита»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончренко почувствовал себя плохо после окончания матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».
Lenta.ru 15:03
Футбол
Валерий Карпин раскритиковал позицию РПЛ по матчу с «Сочи»
Руководитель РПЛ Сергей Прядкин в ходе пресс-конференции заявил, что перенос матча «Ростов» - «Сочи» возможен только при согласии последнего.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 00:37
Энергетика
Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд
Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг обновила свой исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну.
ТАСС 18 июня в 07:03
Происшествия
В Брянске после потасовки с молодежью полиция устроила рейд на Кургане
Порой на действия полиции реагируют довольно агрессивно. К примеру, 18 июня случилась потасовка между полицейскими и группой молодежи.
БрянскToday 14:31
Армия и оружие
Египет заявил о готовности протянуть руку помощи племенам Ливии
Каир готов помочь племенам Ливии в борьбе против вмешательства иностранных государств, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
News.ru 11:39
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры.
Lenta.ru 11:33
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Наука
Древнему королю из ирландской гробницы сделали ДНК-анализ
Ученые из Дублинского Тринити-колледжа исследовали древнюю гробницу Ньюгрейндж в ирландском графстве Мит и обнаружили там останки мужчины, скончавшегося пять тысяч лет назад.
МИР 24 18 июня в 07:09
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Тела пропавших три дня назад детей нашли в Карачаево-Черкесии
RuNews24.ru вчера в 06:53
Футбол
Президент «Тамбова» высказался о матче с «Уфой»
Президент «волков» отметил, что его клуб не владеет полной информацией по «Уфе», но его команда в любом случае настроена на матч.
ProstoProSport 14:11
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Убийца 9-летней девочки признан вменяемым, возбуждено новое дело
Стало известно также, что в отношении Туватина возбудили новое уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 01:21
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Футбол
Сегодня «Атлетико» встретится с «Вальядолидом»
Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 1,38. На «Вальядолид» можно поставить по коэффициенту 10,50.
ГЛАС.RU 00:09
Здоровье
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Похудеть помогают аминокислоты, такие как фенилаланин, тирозин и триптофан.
Evo-rus.com 08:43
Политика
Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50