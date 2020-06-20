Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Согласно данным издания о состоянии бизнесменов, которые обновляются в реальном времени, Амбани занимает девятую строчку рейтинга.

Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

Происшествия Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.

Космос Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл» Госкорпорация "Роскосмос" распространила сообщение, что глава Центра проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке нового пилотируемого космического корабля "Орёл". 7

Футбол Тренеру ЦСКА стало плохо после разгромного поражения от «Зенита» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончренко почувствовал себя плохо после окончания матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

Энергетика Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг обновила свой исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну. 4,4K

Культура Федор Добронравов покинул театр Сатиры Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры. 45

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 938

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1K

Наука Древнему королю из ирландской гробницы сделали ДНК-анализ Ученые из Дублинского Тринити-колледжа исследовали древнюю гробницу Ньюгрейндж в ирландском графстве Мит и обнаружили там останки мужчины, скончавшегося пять тысяч лет назад. 4

Происшествия Серийный насильник задержан в Севастополе Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов. 19

Футбол Президент «Тамбова» высказался о матче с «Уфой» Президент «волков» отметил, что его клуб не владеет полной информацией по «Уфе», но его команда в любом случае настроена на матч.

Здоровье На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.

Политика Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press. 15

Происшествия Убийца 9-летней девочки признан вменяемым, возбуждено новое дело Стало известно также, что в отношении Туватина возбудили новое уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". 211

Футбол Сегодня «Атлетико» встретится с «Вальядолидом» Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 1,38. На «Вальядолид» можно поставить по коэффициенту 10,50.