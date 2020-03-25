Экономика
Lenta.ruБогатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
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Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Экономика
Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Общество
Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса
Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Следующая неделя - с 28 марта по 5 апреля - объявлена нерабочей. Работникам будет сохранена заработная плата.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса
По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Футбол
Роналду намерен покинуть «Ювентус»
Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Политика
Правительство России обсудит вопрос о создании своего президиума
Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Шоу-бизнес
Рита Ора в красном купальнике показала, как проводить время с пользой
Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек
Число жертв коронавирусной пневмонии на территории США превысило 1 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Космос
Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Общество
Нетаньяху допустил вероятность полного закрытия Израиля
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что если ситуация с коронавирусом в ближайшее время не улучшится, единственным выходом станет полное закрытие страны, передает РБК со ссылкой на издание Jerusalem Post.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Здоровье
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Санникову исключили из списка главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края.
Общество
Минобрнауки: Студенты российских вузов отправятся на каникулы
Студенты российских вузов уходят на каникулы. Они начнутся 28 марта, а завершатся пятого апреля.
Происшествия
Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Космос
Телескоп Цейсса установили в Ботаническом саду ИГУ
В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета установили телескоп бренда «Карл Цейсс».
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.