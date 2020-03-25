Экономика
РИА НовостиБогатейший человек Европы за день заработал 11,3 миллиарда долларов
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, считающийся самым богатым человеком Европы, за день увеличил свое состояние на 11,3 миллиарда долларов, пишет Bloomberg. Такой рост обусловлен позитивной динамикой на фондовом рынке.
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Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
Суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса
Магистратский суд лондонского округа Вестминстер отказался освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса, как того просила защита, сообщили «РИА Новости».
Хоккей
IIHF дисквалифицировала Дьякова на 15 месяцев за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте IIHF.
Авто
Взгляните на BMW 7 серии, который 23 года хранился в капсуле
BMW 7-Series комплектуется «атмосферником» V8 на 4,4 литра производительностью 286 л.с. и 420 Нм.
Авто
Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Киберспорт
Анонсирована онлайн‑лига ESL One Los Angeles по Dota 2
Турнирный оператор ESL представил онлайн-лигу ESL One Los Angeles по Dota 2, которая начнется 28 марта.
Политика
Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам
Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
Немецкое предприятие марки Volkswagen объявила в СМИ о введении режима простоя на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде из-за нехватки некоторых деталей, которые приезжают из Европы.
Политика
Минпромторг рассказал о режиме работы предприятий в нерабочую неделю
Промышленные предприятия не будут работать в объявленную президентом России нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, исключением станут производители продукции для противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах
Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Здоровье
Вирусолог развеял популярный миф о распространении коронавируса
Вирусолог из Италии Роберто Буриони развенчал один из популярный мифов о коронавирусе.
Общество
Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места
Столичная полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Транспорт
РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса
РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Футбол
Жена Павла Мамаева назвала шуткой слова о переезде в другую страну
Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана призналась, что слова о переезде в другую страну были шуткой.
Политика
Марков рассказал, как Путин решит вопрос с коронавирусом в России
Директор Института политических исследований Сергей Марков восхитился президентом РФ Владимиром Путиным, который лично наведался в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.
Общество
Россиян призвали не паниковать и не скупать гречку
Ранее 9111.ru писал, что Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
По данным РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 млн. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране.
Армия и оружие
Российская колонна прошла половину пути до итальянского Бергамо
Колонна российских специалистов, которые прилетели на помощь в Италию, уже прошла 250 километров и остановилась во Флоренции.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.