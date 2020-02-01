Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Моет Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Политика В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.

ЖКХ В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.

Общество Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.

Политика В КС прокомментировали слова судьи об СССР Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.

Авто В РФ мало покупают трехлетние подержанные автомобили На автомобили — «трехлетки», которые прежде всего приобретают как более доступную альтернативу новым, в прошлом году пришлось всего 8% от всех сделок с автомобилями на вторичном рынке РФ.

Здоровье Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.

Технологии Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.