Общество

РИА НовостиРИА НовостиБогатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Моет Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.
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Самый богатый человек планеты Джефф Безос направит 10 миллиардов долларов на борьбу с изменениями климата

Эхо Москвы03:03

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Известиявчера в 16:37

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

ТАССвчера в 15:26

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Интерфаксвчера в 16:34

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Газета.Ruвчера в 15:43

Богатейший человек мира дал $10 млрд на борьбу с «главной угрозой Земли»

РБКвчера в 16:34

Богатейший человек мира потратит $10 млрд на спасение Земли

Forbesвчера в 14:07
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Армия и оружие

Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
RT на русском 04:23
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Газета.Ru 04:09
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
RT на русском 02:32
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс 01:36
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
РИА Новости 04:05
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проверил цвет настроения в Челябинске

В понедельник, 17 февраля, Филиппа Киркорова тепло принимали поклонники в зале челябинского театра оперы и балета.
Вечерний Челябинск 04:13
Футбол

Александр Кокорин отметился дублем в первом матче за «Сочи»

Кубанские новости вчера в 12:10
Хоккей

«Ак Барс» сыграет в Казани с омским «Авангардом»

TatCenter вчера в 10:34
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Армия и оружие

Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле

Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
Горком вчера в 23:30
Культура

Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом

Piter.tv 04:15
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Интерфакс вчера в 15:11
Интернет

Google закрывает станции бесплатного Wi-Fi по всему миру

В Южной Африке компания Google в дальнейшем не будет поддерживать бесплатный сервис Wi-Fi.
Что происходит 01:16
Политика

Новое свидетельство подлога по МН17 нацелено против Порошенко и США

REGNUM 03:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость

Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
StarHit.ru 16 февраля в 13:30
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Коммерсантъ 03:28
Армия и оружие

Совместные учения десантников РФ и Белоруссии стартовали под Псковом

Московский Комсомолец вчера в 18:20
Политика

На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Lenta.ru вчера в 05:42
Авто

В РФ мало покупают трехлетние подержанные автомобили

На автомобили — «трехлетки», которые прежде всего приобретают как более доступную альтернативу новым, в прошлом году пришлось всего 8% от всех сделок с автомобилями на вторичном рынке РФ.
32CARS.ru 03:33
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Здоровье

Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
ToDay News Ufa 03:17
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:56
Технологии

Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека

Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
ПРАЙМ вчера в 13:44
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
ТАСС 03:33
Армия и оружие

Тяжелый бой в Золотом: Украина несет серьезные потери в Донбассе, захвачены опорные пункты

Развязавшие ранним утром 18 февраля бой под Золотым ВСУ теряют позиции и несут потери.
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Происшествия

Найденного в пакете под Самарой младенца пьяный отец мог убить утюгом

Найденная в пакете на улице в Самарской области четырехмесячная девочка могла умереть от удара утюгом, задержан подозреваемый - ее отец, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:21
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
ТАСС 04:05
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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