Общество
РИА НовостиБогатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Моет Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.
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Армия и оружие
Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря
Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверил цвет настроения в Челябинске
В понедельник, 17 февраля, Филиппа Киркорова тепло принимали поклонники в зале челябинского театра оперы и балета.
Футбол
Александр Кокорин отметился дублем в первом матче за «Сочи»
Хоккей
«Ак Барс» сыграет в Казани с омским «Авангардом»
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Армия и оружие
Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле
Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Интернет
Google закрывает станции бесплатного Wi-Fi по всему миру
В Южной Африке компания Google в дальнейшем не будет поддерживать бесплатный сервис Wi-Fi.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость
Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Армия и оружие
Совместные учения десантников РФ и Белоруссии стартовали под Псковом
Политика
На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Авто
В РФ мало покупают трехлетние подержанные автомобили
На автомобили — «трехлетки», которые прежде всего приобретают как более доступную альтернативу новым, в прошлом году пришлось всего 8% от всех сделок с автомобилями на вторичном рынке РФ.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Технологии
Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека
Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
Армия и оружие
Тяжелый бой в Золотом: Украина несет серьезные потери в Донбассе, захвачены опорные пункты
Развязавшие ранним утром 18 февраля бой под Золотым ВСУ теряют позиции и несут потери.
Происшествия
Найденного в пакете под Самарой младенца пьяный отец мог убить утюгом
Найденная в пакете на улице в Самарской области четырехмесячная девочка могла умереть от удара утюгом, задержан подозреваемый - ее отец, сообщается на сайте СК РФ.
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.