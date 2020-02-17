Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями. Об этом он написал в своем инстаграме.

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

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