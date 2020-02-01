Общество

РИА НовостиРИА НовостиБогатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Моет Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.
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Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

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Газета.Ruвчера в 15:43

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

ТАССвчера в 15:26

Богатейший человек мира потратит $10 млрд на спасение Земли

Forbesвчера в 14:07
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
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На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
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Льюис ответил Уайлдеру, который заявил, что нокаутировал бы Тайсона

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Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
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Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
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В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
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Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали после приступа эпилепсии

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В Новой Москве впервые за семь лет упали продажи в новостройках

Само снижение продаж на новых территориях зафиксировано впервые за семь лет, говорится в исследовании «Метриум».
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"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
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Среди иностранцев, которых из-за коронавируса вместе с гражданами Украины эвакуирует из Китая украинский спецборт, есть и гражданин РФ, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
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Под Волгоградом пять человек погибли при ДТП с участием бензовоза

Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом в Старополтавском районе Волгоградской области.
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На АЭС «Фукусима-1» в Японии не хватает защитных костюмов

В 2011 году в Японии произошло масштабное землетрясение, в результате которого сильно пострадала АЭС «Фукусима-1».
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Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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