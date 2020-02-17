Общество

ИнтерфаксИнтерфаксДжефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Читать в источнике
Комментировать91
Джефф Безос
Изменение климата — самая большая угроза для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими как для расширения известных способов, так и для изучения новых способов борьбы с разрушительными последствиями изменения климата на этой планете.
— Джефф Безос, американский предпринимательЕвразия Daily вчера в 17:31

Подробнее о событии

Глава американской компании Amazon, миллиардер Джефф Безос жертвует 10 млрд. долларов на борьбу с изменениями климата

Эхо Москвывчера в 22:38

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

ТАССвчера в 15:26

Богатейший человек мира дал $10 млрд на борьбу с «главной угрозой Земли»

РБКвчера в 16:34

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Интерфаксвчера в 16:34

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Газета.Ruвчера в 15:43

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Известиявчера в 16:37

Богатейший человек мира потратит $10 млрд на спасение Земли

Forbesвчера в 14:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Армия и оружие

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
RT на русском 16 февраля в 23:03
Экономика

Эксперты назвали регионы с самым дорогим и дешевым игристым вином

IT-компания «Эвотор» провела исследование динамики цен на игристое вино отечественного производства в России с января 2019 года по январь 2020 года.
Известия вчера в 19:58
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru вчера в 01:34
Авто

Новый кроссовер Kia Sorento представили официально

Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.
Замана вчера в 06:11
Армия и оружие

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском вчера в 18:55
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Интерфакс вчера в 15:11
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере

1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
Lenta.ru вчера в 07:47
Экономика

ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском вчера в 00:34
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия 16 февраля в 12:55
Кино

Дауни-младший и Холланд побывали в фильме «Назад в будущее»

Видео необычного отрывка из фильма «Назад в будущее» появилось на YouTube-канале EZRyderX47.
iReactor вчера в 04:30
Общество

Мать брошенных в Шереметьеве детей подала в суд на их отца

Мать двух мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении их отца в родительских правах.
RT на русском вчера в 23:14
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны двое экстремистов, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Кино

Disney снимет игровой фильм про Рапунцель

Студия Walt Disney готовит очередную киноадаптацию одного из своих самых успешных анимационных проектов – мультфильма о Рапунцель.
Культуромания вчера в 04:12
Экономика

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 03:45
Происшествия

В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной

Два пострадавших при взрыве на котельной в Красноярске находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в красноярской краевой больнице.
РИА Новости вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Иван Ургант пошутил про слова своего отца о пенсии

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над словами своего отца Андрея Урганта про пенсию.
iReactor вчера в 23:06
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru 16 февраля в 14:50
Кино

Том Харди показал образ Карнажа из второго «Венома»

Напомним, что во второй части «Венома», который снял британский режиссер и актер Энди Серкис, зрителям впервые покажут в кино симбиота Карнажа.
Moi-portal.ru вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, из них более 1,8 тысяч человека скончались, 12,5 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 19:31
Политика

Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.
Известия вчера в 22:13
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 16 февраля в 05:14
Общество

В Китае заявили, что пик эпидемии придется на февраль

Пик эпидемии вызванного новым коронавирусом заболевания в Китае придется на середину - конец февраля.
ТАСС вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
РИА Новости вчера в 17:14
Футбол

Футболист Кокорин официально перешёл в «Сочи»

Футболист Александр Кокорин официально перешёл в "Сочи", где проведёт остаток сезона в аренде.
Газета Metro вчера в 09:08
Футбол

Клопп попросил не сравнивать его с Симеоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу Диего Симеоне, который является наставником мадридского «Атлетико».
ProstoProSport вчера в 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное