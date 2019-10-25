Экономика
РБКБогатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки
Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
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Политика
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Гаджеты
Квартальный отчёт Intel: рекордная выручка, названы сроки выхода первого 7-нм графического процессора
Источник изображения: Intel Норма операционной прибыли за год сократилась с 40 до 36 процентных пунктов, негативное влияние оказывали цены на память и возросшие расходы на производство процессоров.
3DNews 02:00
Единоборства
Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
Lenta.ru 01:15
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Политика
Небензя: Россия никого не учит, как действовать в Сирии
Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
ТАСС вчера в 20:24
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС вчера в 09:39
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока
Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Российская газета 01:00
Общество
Названы самые востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Шоу-бизнес
Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков
Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.
Paparazzi.ru вчера в 03:12
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Недвижимость
В Москве исчезают дешевые квартиры
Два года назад было 10 проектов, сейчас 9. Резкое уменьшение предложения недорогих квартир связано с ростом стоимости столичных новостроек, сокращением предложения в экономклассе и ростом нового предложения в бизнес-классе, поясняет генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.
Вести.Ru вчера в 11:20
Футбол
Сенников — о работе на ТВ: напрягает, когда получается балаган
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своём отношении к работе на телевидении.
Чемпионат 01:15
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Российская газета вчера в 21:22
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:07
Общество
Губернатор Приморья отказался от запланированного повышения зарплаты
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отказался от запланированной индексации своей зарплаты, сообщил представитель пресс-службы региональной администрации, передает «РИА Новости».
РБК 01:40
Культура
Звезда сериала «Дылды» Ангелина Поплавская: «Павел Деревянко на съемках был помощником, советчиком и нашей семьей»
О 22-летней Ангелине Поплавской заговорили после выхода сериала «Ненастье», где она сыграла роль супруги одного из героев.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
Общество
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Коммерсантъ вчера в 18:28
Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
«Был вариант «загнать их в легальное поле», то есть обязать получать в России лицензию на связь, ставить шлюз на территории страны и раскрывать данные об абонентах по требованию ФСБ», — рассказывают собеседники РБК.
РБК 00:00
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru вчера в 16:00
Экономика
Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей
До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Коммерсантъ вчера в 02:23
Экономика
Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат
Зарплаты работников бюджетной сферы в РФ увеличатся в 2020 году на 5,4%%.
News.ru 22 октября в 13:30
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Хоккей
Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз».
РБК 02:13
Кино
В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Ревизор.ру вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Армия и оружие
Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»
По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей 23 октября в 10:07
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19