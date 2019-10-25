Экономика

Lenta.ruLenta.ruСамый богатый человек в мире за сутки лишился семи миллиардов долларов

Глава Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, за сутки потерял несколько миллиардов долларов. Как сообщает CNBS, это произошло в четверг, 24 октября, после того, как компания отчиталась о прибыли за третий квартал текущего года.
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