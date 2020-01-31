Экономика

REGNUMREGNUMБогатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд. Об этом 31 января сообщает Bloomberg.
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