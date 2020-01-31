Экономика
REGNUMБогатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд. Об этом 31 января сообщает Bloomberg.
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Футбол
Овчинников — о возвращении Березуцких: этому гениальному ходу можно только поаплодировать
Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение руководства вернуть в клуб Василия и Алексея Березуцких.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Политика
В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России
С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Футбол
В Бундеслиге закрылось трансферное окно
В чемпионате Германии закрылось трансферное окно. Дедлайн в Бундеслиге – первой из лиг топ-5 – наступил в 20:00 по Москве.
Технологии
Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1
Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Культура
На выставку Дали в Манеже в первый день работы стоит огромная очередь
Масштабная экспозиция работ испанского живописца Сальвадора Дали, открывшаяся во вторник в московском Манеже, собрала огромную очередь еще до открытия, сообщили РИА Новости организаторы проекта.
Шоу-бизнес
Марина Девятова опровергла свои же слова о романе с Евгением Плющенко
Марина Девятова не понимает, откуда появились слухи про нее и Евгения Плющенко Сегодня уже сама Марина Девятова опровергла слухи о романе с фигуристом.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по Крыму и Украине
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения своих обязательств несколькими странами — членами СЕ, включая Россию.
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Шоу-бизнес
Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым
Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Армия и оружие
ЦАР обратилась за военной помощью к России
Власти ЦАР попросили у Минобороны России о поставке третьей партии оружия, для борьбы с активизировавшимися незаконными вооруженными бандформированиями, сообщает «РБК», ссылаясь на сказанное Виктором Токмачевым - пресс-атташе дипмиссии РФ в ЦАР.
Экономика
В России появится первый частный город
В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области.
Общество
Смертельный коронавирус проник в Россию. Уже двое заболевших
«В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба являются гражданами Китая», – цитирует 31 января заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ТАСС.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Политика
Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа
Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса
Кино
В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Политика
The American Conservative (США): как лучше поступить с Украиной? Уйти оттуда (The American Conservative)
Сегодня речь идет о какой-то невнятной борьбе самовластия с демократией, в которой "Украина является линией фронта", как выразился недавно на страницах "Нью-Йорк Таймс" бывший посол США в этой стране Уильям Тейлор (William Taylor).
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.