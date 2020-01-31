Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд. Об этом 31 января сообщает Bloomberg.

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Энергетика США предсказали «газовый армагеддон» США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Дочь покойной Анны Самохиной родила сына 28 января дочь актрисы Анны Самохиной стала дважды мамой. 36-летняя Александра Самохина родила сына, которого назвали Иваном.

Экономика Потребительское доверие граждан России снизилось — исследование Индекс потребительского доверия у граждан России снизился в четвертом квартале 2019 года с 73 до 68 пунктов после роста в двух предыдущих кварталах, такие данные содержатся в совместном отчете The Conference Board и Nielsen, опубликованном 31 января.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере 3 тысяч рублей.

Политика Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза Великобритания в пятницу проведет последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Политика Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Авто Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.