Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд. Об этом 31 января сообщает Bloomberg.

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Экономика Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Экономика Financial Times: Россия окрепла из-за санкций Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.

Экономика Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.

Энергетика США предсказали «газовый армагеддон» США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

Финансы Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,83 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 29,25 копейки и составил 62,8325 рубля.

Экономика Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.

Экономика ЦБ вновь выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк Банк России объявил о начале приема заявок на участие в продаже акций санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщается на сайте регулятора.

Энергетика Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80% Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

Экономика Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм Центральный банк поддержал более ста инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.