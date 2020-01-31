Экономика

REGNUMREGNUMБогатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд. Об этом 31 января сообщает Bloomberg.
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Самый богатый человек в мире разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Lenta.ruвчера в 22:47

Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

ТАСС01:01

Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут на фоне роста акций

Коммерсантъвчера в 23:47

Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

Газета.Ru03:14

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

РИА Новостивчера в 22:45

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

РБКвчера в 21:29

Джефф Безос стал лидером списка миллиардеров при скачке цен на акции Amazon

Ведомостивчера в 19:20
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
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Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Ведомости 05:13
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 28 января в 10:42
Экономика

Financial Times: Россия окрепла из-за санкций

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
REGNUM вчера в 19:24
Экономика

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Коммерсантъ 04:27
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru вчера в 23:09
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,83 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 29,25 копейки и составил 62,8325 рубля.
ТАСС вчера в 02:12
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия вчера в 18:44
Экономика

ЦБ вновь выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк

Банк России объявил о начале приема заявок на участие в продаже акций санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 05:29
Энергетика

Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Газета.Ru 29 января в 12:47
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более ста инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК 08:57
Экономика

Путин: премии лучшим муниципалитетам увеличатся до 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин пообещал, что премиальные выплаты лучшим муниципалитетам будут увеличены до одного миллиарда рублей.
ТАСС вчера в 12:49
Экономика

Нацбанк Украины резко понизил учетную ставку — до 11%

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11% годовых с 31 января.
REGNUM вчера в 08:09
Экономика

Стоит ли покупать акции «Газпрома» ради 6,5% дивидендной доходности

Российский рынок может, как и в прошлом году, оказаться в фаворе у международных инвесторов с учетом недооценки акций РФ по основному финансовому мультипликатору фундаментального анализа цена / прибыль на уровне 7-8, против примерно 20 у международных аналогов и одной из самых высоких в мире дивидендных доходностей около 7,5%.
Financial One 05:14
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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