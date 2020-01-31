Экономика

REGNUMREGNUMБогатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд. Об этом 31 января сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать224

Подробнее о событии

Основатель Amazon стал богаче на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Эхо Москвы14:59

Владелец Amazon разбогател на $13 млрд за несколько минут

Inc-news.ru05:14

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

РИА Новостивчера в 22:45

Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

ТАСС01:01

Самый богатый человек в мире за 15 минут увеличил состояние на 13 миллиардов долларов

URA.Ru01:00

Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

Газета.Ru03:14

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

РБКвчера в 21:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:59, Ашберн
Авто

Мировой авторынок в 2019 году снизился на 4%

Автостат 07:59
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

Первые два случая коронавируса выявили в России. Один заболевший был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
Известия 20:00
Политика

Зеленский попросил Помпео назначить спецпредставителя США по Донбассу

США будут больше вовлечены в решение конфликта в Донбассе, если в Госдепартаменте будет назначен спецпредставитель по вопросам урегулирования ситуации в этом регионе и в Крыму.
Rambler News Service 07:31
Политика

Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло

Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Pravda.Ru вчера в 23:27
Экономика

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Коммерсантъ 04:27
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 21:02
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости 19:29
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Энергетика

Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%

Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Коммерсантъ 29 января в 11:03
Хоккей

Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российская газета 21:30
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск

РБК 20:33
Технологии

На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды

Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Взгляд.ру 13:57
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru вчера в 17:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» арендовал нападающего «Шанхай Шэньхуа» Игало

"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход нападающего "Шанхай Шэньхуа" и сборной Нигерии Одиона Игало.30-летний форвард будет выступать за МЮ до конца нынешнего сезона.
Soccer.ru 19:08
Политика

В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Газета.Ru 16:49
Общество

Россиянам рассказали, как правильно спать

РИА Новости 19:09
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном

URA.Ru 17:32
Общество

Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале

В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.
Комсомольская правда 17:55
Космос

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей.
Lenta.ru 22:04
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК 22:31
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Российская газета 04:57
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
StarHit.ru 13:00
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Известия 19:09
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 20:16
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное