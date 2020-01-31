Экономика

РБКРБКДжефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg. Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до $2,1 тыс. (впоследствии курс немного скорректировался).
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Основатель Amazon стал богаче на 13 миллиардов долларов за 15 минут

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РИА Новости30 января в 22:45

Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

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ТАССвчера в 01:01

Самый богатый человек в мире за 15 минут увеличил состояние на 13 миллиардов долларов

URA.Ruвчера в 01:00

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Inc-news.ruвчера в 05:14

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

РБК30 января в 21:29
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Общество

Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

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РБК 30 января в 21:42
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину и предложил помощь в ситуации со вспышкой коронавируса.
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Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
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Гаджеты

NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra вчера в 11:58
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Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

У зараженного коронавирусом нового типа гражданина Китая, находящегося в Забайкальском крае, наблюдается улучшение состояния.
Газета.Ru вчера в 23:16
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Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
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Технологии

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В новой версии автомобильной платформы от Google появилась функция отключения звука оповещений.
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

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ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
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В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

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В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.
Матч ТВ вчера в 03:30
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Карпин забавно пообщался с Семиным: видео

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Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
РИА Новости вчера в 10:07
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Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

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Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
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Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
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Компания «Ниармедик Плюс», являющаяся держателем регистрационного удостоверения противовирусного препарата Кагоцел, сделала официальное заявление относительно безопасности лекарства в ответ на запрос депутата Госдумы Сергея Шаргунова в Минздрав.
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С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%

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«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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Буквально на днях Андрей вывел в свет супругу, и их появление на публичном мероприятии стало косвенным подтверждением, что в звёздной семье действительно может произойти прибавление в ближайшее время.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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