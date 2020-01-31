Экономика
REGNUMБогатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд. Об этом 31 января сообщает Bloomberg.
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Происшествия
СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке
Футбол
Греческий защитник Пападопулос перейдет в московское «Динамо»
Здоровье
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости
В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске
Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Футбол
«Крылья Советов» подпишут экс-футболиста «Лиона»
Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан, скорее всего, продолжит карьеру в России.27-летний алжирец подпишет контракт с «Крыльями Советов».
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе
Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Общество
Россиян предупредили о новом виде клопов
В России появились тропические клопы, которые раньше встречались лишь в странах возле экватора.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
Блокадница из Керчи прокомментировала скандал с подаренным хлебом
Ранее городские чиновники Керчи поздравили блокадников. Они вручили ветеранам подарки, частью которых были булки хлеба.
Общество
«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Кино
Вышел трейлер девятого «Форсажа»
В Сети появился тизер-трейлер девятой части безумной франшизы "Форсаж" (The Fast & the Furious).
Экономика
Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес
Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Общество
Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже
В числе документов, на которых основывается обвинение в разглашении государственной тайны, письма министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, рассказала РБК обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Апабанка
Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
Энергетика
Оценена стоимость транзита российского газа через Украину
В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет.
Космос
В Великобритании сняли красочное падение внеземного объекта
Жители Англии стали свидетелями падения внеземного объекта. Фотографию с его изображением разметило Европейское комическое агентство.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.