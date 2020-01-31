Экономика
РИА НовостиБогатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут
Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
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Происшествия
Атаковавшая резиденцию Трампа на машине оказалась оперной певицей
Женщина, атаковавшая на машине частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде, оказалась оперной певицей.
Общество
Минтранс просит россиян не ездить в Китай без крайней необходимости
Минтранс советует жителям России не ехать в Китай без острой необходимости. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Происшествия
В Петрозаводске студента госпитализировали с признаками коронавируса
В субботу, 1 февраля, студента консерватории в Петрозаводске, вернувшегося из Китая, госпитализировали с признаками коронавирусной инфекции.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Политика
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Армия и оружие
Число раненых при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек
При обстреле Ираном американских баз в Ираке контузию получили 64 военнослужащих США, сообщили в Пентагоне.
Происшествия
СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК
Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Хоккей
Легендарный Мессье высказался о результативности Овечкина
Единоборства
В UFC назвали дату возможного реванша Нурмагомедова с Макгрегором
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Общество
Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги
Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка (как написано на сайте корпорации развития Дальнего Востока).
Общество
Писатель Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль
Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив такое решение обеспокоенностью в связи с безопасностью личных данных.
Общество
В Россию приостановлены поставки смартфонов из Китая из-за вируса
Китайские производители смартфонов отложили на две недели сроки поставок гаджетов в Россию.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда сборной Нигерии
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о новом трансфере. Манкунианцы взяли в аренду нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.
Кино
Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»
В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
Гаджеты
Apple запустила производство долгожданного недорогого iPhone SE 2
Шоу-бизнес
MaкSим объявила об уходе в бессрочный отпуск
Певица MaкSим уходит в бессрочный отпуск на неопределенный срок. Об этом заявила директор артистки Маргарита Соколова в своем Instagram.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Общество
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке и бутылках
"Для качественных вин используют сок, который идет из пресса самотеком, для более массовых – вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых – сок, который пресс буквально выжимает из виноградного жмыха", – рассказал глава рабочей группы "Винного гида России" Роскачества Артур Саркисян.
Космос
В России предложили отправлять научные аппараты к межзвездным объектам
Межзвездные объекты, которые попадают в Солнечную систему, можно изучать с помощью автоматических космических аппаратов, но для этого научные приборы нужно защитить, чтобы они выдержали приземление на такие сверхскоростные объекты, сообщил в пятницу ведущий специалист НПО имени Лавочкина Александр Багров.