Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБогатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
Читать в источнике
Комментировать240

Подробнее о событии

Состояние богатейшего человека мира выросло на $8 млрд в худший день для рынков в 2020 году

Forbes01:50

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

РИА Новости30 января в 22:45

Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

Газета.Ruвчера в 03:14

Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

ТАССвчера в 01:01

Самый богатый человек в мире за 15 минут увеличил состояние на 13 миллиардов долларов

URA.Ruвчера в 01:00

Владелец Amazon разбогател на $13 млрд за несколько минут

Inc-news.ruвчера в 05:14

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

РБК30 января в 21:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Происшествия

Атаковавшая резиденцию Трампа на машине оказалась оперной певицей

Женщина, атаковавшая на машине частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде, оказалась оперной певицей.
Lenta.ru 04:55
Общество

Минтранс просит россиян не ездить в Китай без крайней необходимости

Минтранс советует жителям России не ехать в Китай без острой необходимости. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Российская газета 05:24
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 06:15
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

В Петрозаводске студента госпитализировали с признаками коронавируса

В субботу, 1 февраля, студента консерватории в Петрозаводске, вернувшегося из Китая, госпитализировали с признаками коронавирусной инфекции.
Карелинформ 05:18
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Политика

Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:49
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Армия и оружие

Число раненых при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек

При обстреле Ираном американских баз в Ираке контузию получили 64 военнослужащих США, сообщили в Пентагоне.
Взгляд.ру 30 января в 23:14
Происшествия

СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК

Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 08:44
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Хоккей

Легендарный Мессье высказался о результативности Овечкина

RT на русском 01:21
Единоборства

В UFC назвали дату возможного реванша Нурмагомедова с Макгрегором

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Известия 05:09
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая честно рассказала о своих страхах

Bimru.ru 02:51
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU 30 января в 02:51
Общество

Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги

Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка (как написано на сайте корпорации развития Дальнего Востока).
Сахалин.Инфо 03:33
Общество

Писатель Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив такое решение обеспокоенностью в связи с безопасностью личных данных.
Инфорос 06:04
Общество

В Россию приостановлены поставки смартфонов из Китая из-за вируса

Китайские производители смартфонов отложили на две недели сроки поставок гаджетов в Россию.
Труд вчера в 03:41
Футбол

Сегодня «Реал» сыграет против «Атлетико» в чемпионате Испании

ГЛАС.RU 03:40
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда сборной Нигерии

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о новом трансфере. Манкунианцы взяли в аренду нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.
Bookmaker-ratings.ru 00:21
Кино

Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»

В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
Газета.Ru 04:12
Гаджеты

Apple запустила производство долгожданного недорогого iPhone SE 2

Ferra 30 января в 03:16
Шоу-бизнес

MaкSим объявила об уходе в бессрочный отпуск

Певица MaкSим уходит в бессрочный отпуск на неопределенный срок. Об этом заявила директор артистки Маргарита Соколова в своем Instagram.
Газета.Ru 04:57
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Общество

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке и бутылках

"Для качественных вин используют сок, который идет из пресса самотеком, для более массовых – вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых – сок, который пресс буквально выжимает из виноградного жмыха", – рассказал глава рабочей группы "Винного гида России" Роскачества Артур Саркисян.
Москва 24 вчера в 00:21
Космос

В России предложили отправлять научные аппараты к межзвездным объектам

Межзвездные объекты, которые попадают в Солнечную систему, можно изучать с помощью автоматических космических аппаратов, но для этого научные приборы нужно защитить, чтобы они выдержали приземление на такие сверхскоростные объекты, сообщил в пятницу ведущий специалист НПО имени Лавочкина Александр Багров.
РИА Новости вчера в 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное