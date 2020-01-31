Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБогатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
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Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

Газета.Ru03:14

Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

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Джефф Безос стал лидером списка миллиардеров при скачке цен на акции Amazon

Ведомостивчера в 19:20

Самый богатый человек в мире разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Lenta.ruвчера в 22:47

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

РИА Новостивчера в 22:45

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

РБКвчера в 21:29

Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут на фоне роста акций

Коммерсантъвчера в 23:47
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Происшествия

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Три человека были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом в Калмыкии.
REGNUM 15:05
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США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран

По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
REGNUM 15:58
Общество

Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству

Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:50
Политика

Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что пять месяцев назад был отправлен ртутью. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
РЕН ТВ 14:13
Здоровье

Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь

Ученые оценивали наличие хронических заболеваний, влияние курения, алкоголя, правильного питания и физической активности.
АМИТЕЛ вчера в 21:12
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
RT на русском 14:40
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 13:15
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
Экономика

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Газета.Ru 12:38
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«РБ Лейпциг» арендовал защитника «Манчестер Сити» Анхелиньо

Защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо перешел в «РБ Лейпциг» на правах аренды до конца сезона.
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Авто

Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор

По данным GM Authority, премиальная модификация пикапа Hummer получит фантастические характеристики: Сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и скорость разгона с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
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Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК 15:09
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
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Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко впервые прокомментировала громкий развод с Петросяном

Газета Кемерова 13:26
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Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Армия и оружие

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
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Армия и оружие

«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

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Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 12:27
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Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
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В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

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Сегодня Великобритания покинет Евросоюз

С 1 февраля начинается переходный период, в течение которого Великобритания продолжит следовать правилам Евросоюза, однако она теряет представительство и свой голос в органах власти ЕС.
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На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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В московском метро подорожал проезд

Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Lenta.ru 16:40
Гаджеты

В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy Note 10 Lite

На российском рынке появилась доступная модификация флагманского Samsung Galaxy Note 10 — смартфон Galaxy Note 10 Lite, который получил фирменный стилус S Pen.
Planet Today 05:13
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 04:13
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Путин поручил усилить ответственность за оскорбления

Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в Интернете, сообщается на сайте Кремля.
Live24 вчера в 09:17
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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