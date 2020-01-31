Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

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