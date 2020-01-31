Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБогатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
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Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

Газета.Ru03:14

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Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут на фоне роста акций

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РИА Новостивчера в 22:45

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

РБКвчера в 21:29

Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

ТАСС01:01
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Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
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Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Милан»

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В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области.
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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