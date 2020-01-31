Экономика
РИА НовостиБогатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут
Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
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Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Здоровье
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
Происшествия
СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Футбол
Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Адвокат Котова Мария Эйсмонт объяснила в своем Facebook, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, Конституционный суд в своем определении не признал уголовную статью 212.1, по которой осужден Котов, не соответствующей Конституции.
Общество
В Германии впервые коронавирус выявили у ребенка
В Германии выявлен шестой случая заболевания пневмонией, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV.
Футбол
Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»
Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.
Политика
Путин назначил нового полпреда президента в Конституционном суде
Президент Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру
Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube-канале и на официальном сайте из-за недостатка денежных средств.
Футбол
Кокорин объяснил отказ переходить в «Сочи»
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему отказывается уходить в аренду в другой клуб.
Политика
МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации
Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Происшествия
У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус
Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Футбол
Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Милан»
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявлял московский ЦСКА. Салемакерс является воспитанником «Андерлехта».
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе
Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Космос
В России появится программа по исследованию Венеры
Комплексным изучением атмосферы планеты займется космический аппарат «Венера-Д» В ближайшие два года в России может появиться полноценная программа исследования Венеры, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Экономика
В России появится первый частный город
В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области.
Общество
В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy Note 10 Lite
На российском рынке появилась доступная модификация флагманского Samsung Galaxy Note 10 — смартфон Galaxy Note 10 Lite, который получил фирменный стилус S Pen.
Энергетика
Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.