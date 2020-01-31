Экономика
РИА НовостиБогатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут
Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
Читать в источнике
Оценить301
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:57, Ашберн
Общество
Вирус из Китая пришел в Россию. Главное
Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Происшествия
Обрушение СКК «Петербургский» не обошлось без жертв
Под завалами в спортивно-концертном комплексе "Петербургский" обнаружено тело погибшего рабочего, об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на начальника городского управления МЧС РФ.
Шоу-бизнес
Сильно помолодевший Стас Михайлов удивил россиян
Общество
ProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты
Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты.
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Футбол
Герта — Шальке-04 0:0
Футболисты «Герты» в домашнем матче 20-го чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке» из Гельзенкирхена.
Происшествия
В Подмосковье проверят данные, что женщина посадила ребенка за руль
Следователи организовали проверку после публикации в СМИ видеозаписи, где женщина якобы сажает ребенка за руль арендованного автомобиля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Энергетика
Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что пять месяцев назад был отправлен ртутью. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,45% - до $55,93 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:14 мск.
Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Футбол
«Ренн» на 99-й минуте вырвал победу в матче с «Нантом»
Футболисты «Ренна» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции переиграли «Нант».
Общество
В России с 1 февраля прекратят выдавать бумажные чеки
Многие учреждения перестанут применять бумажные чеки, и это значительно упростит обслуживание терминалов.
Футбол
«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке
Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Шоу-бизнес
«Алиса переживает»: мама Тимати о том, что он живет не с Шишковой
Мама 36-летнего главы Black Star Симона Яковлевна часто откровенничает с подписчиками в Instagram. Так, новой темой стали разводы.
Здоровье
В Подмосковье приняли меры против распространения коронавируса
В Подмосковье региональные власти приняли всевозможные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, передает телеканал "360" со ссылкой на областной минздрав.
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Авто
Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор
По данным GM Authority, премиальная модификация пикапа Hummer получит фантастические характеристики: Сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и скорость разгона с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Общество
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Здоровье
В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным
Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
Политика
Сегодня Великобритания покинет Евросоюз
С 1 февраля начинается переходный период, в течение которого Великобритания продолжит следовать правилам Евросоюза, однако она теряет представительство и свой голос в органах власти ЕС.