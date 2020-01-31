Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБогатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
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Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

Газета.Ru03:14

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

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Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут на фоне роста акций

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Самый богатый человек в мире разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Lenta.ruвчера в 22:47

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

РИА Новостивчера в 22:45

Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

ТАСС01:01

Джефф Безос стал лидером списка миллиардеров при скачке цен на акции Amazon

Ведомостивчера в 19:20
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:57, Ашберн
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Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что пять месяцев назад был отправлен ртутью. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,45% - до $55,93 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:14 мск.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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