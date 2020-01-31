Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

Общество «Камаз» может скорректировать производственный план из-за коронавируса Крупнейший в России производитель грузовиков – «Камаз» – может скорректировать свой производственный план в случае дальнейшего распространения коронавируса и введения ограничительных мер в рамках глобальной экономики.

Происшествия Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение В середине января 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации нового многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский».

Экономика Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.

Здоровье Госпитализированы родственники зараженных коронавирусом в России По последним данным, от вируса в мире погибли 213 человек, заражены более 10 тысяч. Еще 171 пациент полностью излечился.

Политика Рейтинг доверия Путину вновь вырос Показатель доверия президенту России Владимиру Путину вырос до 73,9 процента. Не доверяют главе государства 22,6 процента респондентов.

Политика Горбачев назвал поразительными слова Зеленского о роли СССР в войне Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал странными и поразительными слова главы украинского государства Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.

Происшествия Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.

Политика Правительство Чувашии отправлено в отставку Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.

Спорт Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА Решение принято комиссией о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта РФ, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Политика Путин предложил Си Цзиньпину помощь в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Политика В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Общество МВД предлагает не наказывать врачей за утрату наркотических препаратов Министерство внутренних дел России приступило к разработке законопроекта, который предлагает отменить уголовную ответственность медицинских работников за утрату содержащих наркотики препаратов.

Шоу-бизнес Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.

Происшествия В Екатеринбурге бойцы ОМОНа ворвались в кафе и избили посетителей Как рассказал сайту "Екатеринбург Онлайн" владелец заведения Николай Микрюков, силовики без разговоров били уложенных на пол гостей кафе и пинали их, когда те пытались выяснить причины задержания.