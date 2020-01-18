с чего всё началось

Напомним, Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019-м) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Здоровье Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Здоровье Названы продукты, снижающие давление Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.

Происшествия Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Башкирии Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с "Газелью" в Башкирии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД по району.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Политика Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.