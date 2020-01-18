Общество
КоммерсантъБогатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Напомним, Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019-м) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.
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с чего всё началось
Состояние основателя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon сократилось на $760 млн — до $115,6 млрд после того, как акции компании в пятницу просели на 0,7%. Для Безоса $760 млн, может быть, и мелочь, но этого хватило, чтобы сдвинуть его с первого на второе место в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time, обновляющемся в режиме реального времени.Forbes03:58
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Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
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Политика
Польша заявила права на предметы искусства в России
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Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Хоккей
Дмитрий Яшкин — о ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ 2020: «Главное в этой игре получить удовольствие и порадовать болельщиков»
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Общество
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Общество
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Американская авиастроительная корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении самолетов серии 737 MAX, сообщило агентство Reuters.
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Происшествия
Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Башкирии
Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с "Газелью" в Башкирии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД по району.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Политика
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Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Общество
Путин посетил посвященную войне трехмерную панораму в Петербурге
Панорама позволяет посетителю увидеть путь советского солдата от стен родного дома до рейхстага.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
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Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.
Технологии
Создана первая контактная линза с дополненной реальностью
Футбол
Исламхан начал тренироваться с «Зенитом»
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан начал тренироваться с «Зенитом».
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
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Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Кино
Warner Bros. выпустит мультфильм по вселенной Mortal Kombat
Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Происшествия
В московском аквапарке девочку засосало в трубу
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
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Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Политика
Даниил Егоров стал новым главой ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
Хоккей
Канада — Россия: прямая видеотрансляция хоккейного матча в рамках ЮОИ-2020
Россия играют в группе В, где также выступают сборные Канады и Дании. В группе А выступают юноши из США, Швейцарии и Финляндии.