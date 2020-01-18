Общество

КоммерсантъКоммерсантъБогатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Напомним, Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019-м) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.
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с чего всё началось
Состояние основателя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon сократилось на $760 млн — до $115,6 млрд после того, как акции компании в пятницу просели на 0,7%. Для Безоса $760 млн, может быть, и мелочь, но этого хватило, чтобы сдвинуть его с первого на второе место в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time
, обновляющемся в режиме реального времени.
Forbes03:58

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Гендиректор LVMH стал лидером в списке самых богатых людей по версии Forbes

ТАСС05:08

В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes

РИА Новости06:16

В списке богатейших людей мира снова сменился лидер

Эхо Москвы06:00

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Коммерсантъ05:50

В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер

РБК06:36

В списке богатейших людей мира впервые с начала года сменился лидер

Ведомости05:06

В списке богатейших людей мира впервые в 2020 году сменился лидер

Forbes03:58
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Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Порадовать фанатов и зрителей, — заявил Яшкин в эфире программы «Все на Матч». ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020 состоится в Москве 19 января.
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Газета.Ru 06:10
Общество

Новая уязвимость обнаружена на самолетах Boeing 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении самолетов серии 737 MAX, сообщило агентство Reuters.
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Число отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек

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Названы продукты, снижающие давление

Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Российская газета 04:21
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Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Башкирии

Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с "Газелью" в Башкирии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД по району.
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Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

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Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
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Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
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Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.
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Создана первая контактная линза с дополненной реальностью

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Исламхан начал тренироваться с «Зенитом»

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан начал тренироваться с «Зенитом».
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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
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Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
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В московском аквапарке девочку засосало в трубу

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Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети

Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
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Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
РЕН ТВ вчера в 09:23
Хоккей

Канада — Россия: прямая видеотрансляция хоккейного матча в рамках ЮОИ-2020

Россия играют в группе В, где также выступают сборные Канады и Дании. В группе А выступают юноши из США, Швейцарии и Финляндии.
Sport.ru 08:30
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Джефф Безос
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 101 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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