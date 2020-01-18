с чего всё началось

Напомним, Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019-м) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Политика Путин вручил ветеранам ВОВ медали в честь 75-летия победы Президент РФ Владимир Путин во время встречи на памятном мероприятии, посвященном 77-летию прорыва блокады Ленинграда, вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали «75 лет победы».

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Наука Задержать менопаузу может регулярный секс Британские исследователи из Университетского колледжа пришли к выводу, что регулярный секс может задерживать менопаузы у женщин.

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Шоу-бизнес Поклонники заподозрили Алсу в новой беременности Ранее NEWS.ru писал, что Алсу решила встретить Новый год в компании близких и поэтому отказалась выступать на корпоративах и вечеринках.

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Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

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Политика Пушков прокомментировал слова Помпео об отставке правительства России Политика России в отношении Соединенных Штатов не изменится, заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео по поводу отставки кабинета министров РФ.