Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБогатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Напомним, Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019-м) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Состояние основателя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon сократилось на $760 млн — до $115,6 млрд после того, как акции компании в пятницу просели на 0,7%. Для Безоса $760 млн, может быть, и мелочь, но этого хватило, чтобы сдвинуть его с первого на второе место в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time
, обновляющемся в режиме реального времени.
Forbes03:58

Подробнее о событии

В списке богатейших людей мира впервые в 2020 году сменился лидер

Forbes03:58

Гендиректор LVMH стал лидером в списке самых богатых людей по версии Forbes

ТАСС05:08

В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes

РИА Новости06:16

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Коммерсантъ05:50

В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер

РБК06:36

В списке богатейших людей мира впервые с начала года сменился лидер

Ведомости05:06

В списке богатейших людей мира снова сменился лидер

Эхо Москвы06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Армия и оружие

В ЮВО закончено формирование 150-й мотострелковой дивизии

Военное обозрение 06:27
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

Интерфакс вчера в 23:41
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru вчера в 07:53
Общество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область

Псковская правда 03:16
Политика

Захарова вступилась за Лаврова, раскритикованного Венедиктовым

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на критику главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в адрес исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
REGNUM 05:02
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 16 января в 11:25
Политика

Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы

Посольство Польши в России поблагодарило МИД за признание того, что Красная Армия не принесла полякам свободы.
Телеканал 360° 03:53
Происшествия

Ксения Пунтус объяснила падение из окна квартиры Михалковых

Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову.
News.ru 16 января в 03:43
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Энергетика

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
RT на русском 06:52
Теннис

Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

РИА Новости 04:33
Политика

Путин получил письмо от Хафтара

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о согласии посетить Россию для переговоров по Ливии.
News.ru вчера в 07:51
Происшествия

По факту домогательств в приюте в Татарстане возбуждено дело

Взгляд.ру вчера в 01:22
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Газета.Ru 03:34
Общество

Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Газета.Ru вчера в 08:12
Армия и оружие

Появилось видео поражения мишени новейшим комплексом «Игла-С»

Журналистская правда 06:06
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.
Soccer.ru 15 января в 07:43
Хоккей

Боб Хартли — о Ковальчуке: «Фанаты „Монреаля“ будут рады тому, что за их команду играет такой хоккеист»

Матч ТВ 05:57
Политика

ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля

Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.
RT на русском 05:58
Экономика

Консорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии

Ведомости вчера в 08:17
Политика

Польша заявила права на предметы искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Энергетика

Ереван обсудит с «Газпромом» фиксированные цены на газ на десять лет

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о фиксированном ценообразовании на газ на десятилетний срок с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения».
Известия 04:13
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru 16 января в 17:33
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Шоу-бизнес

Глызин высказался о смерти Кельми и Осина: «Закусывать надо»

Певец Алексей Глызин, который дружил с ушедшими Крисом Кельми и Евгением Осиным, прокомментировал их смерть.
Московский Комсомолец 06:38
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета вчера в 02:44
Общество

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
РИА Новости 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 101 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное