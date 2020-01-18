с чего всё началось

Напомним, Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019-м) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Технологии В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.

Политика Захарова вступилась за Лаврова, раскритикованного Венедиктовым Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на критику главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в адрес исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Политика Путин получил письмо от Хафтара Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о согласии посетить Россию для переговоров по Ливии.

Политика Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.

Общество Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.

Футбол Соболев согласовал контракт с ЦСКА Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.

Политика ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.