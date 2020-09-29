Собянин: Длинные школьные каникулы помогут снизить заболеваемость

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым в столице устанавливаются каникулы с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно для школьников как общеобразовательных школ, так и учащихся заведений дополнительного образования, в том числе и спортивных.