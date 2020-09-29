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Богатейшим россиянином по версии Forbes стал Владимир Лисин

Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по данным Forbes Real Time. Отмечается, что его состояние оценено в $22,7 млрд.В источнике
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В списке богатейших россиян сменился лидер

Совладелец НЛМК Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян, его состояние оценивается в $22,6 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.
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Макрон посетит президента Литвы, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии

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Первый Севастопольскийвчера в 11:28
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