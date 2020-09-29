Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Богатейшим россиянином по версии Forbes стал Владимир Лисин

Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по данным Forbes Real Time. Отмечается, что его состояние оценено в $22,7 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

В списке богатейших россиян сменился лидер

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, занимавший первое место в ежегодном рейтинге богатейших россиян, занимает сейчас вторую строчку с $22,3 млрд, а семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в начале августа попавшая на первую строчку благодаря росту цен на золото и котировок акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», расположилась на третьем месте с $21 млрд.
Forbesвчера в 16:03
Подробнее о событии
Lenta.ru

Потанин уступил первую строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes

Lenta.ru23:38
ТАСС

Владимир Лисин возглавил российский список Forbes

ТАСС22:00
RT на русском

Богатейшим россиянином по версии Forbes стал Владимир Лисин

RT на русском22:35
Телеканал 360°

Лидером списка богатейших россиян по версии Forbes стал Владимир Лисин

Телеканал 360°23:25
Коммерсантъ

Лисин вышел в лидеры в списке богатейших россиян по версии Forbes

Коммерсантъ20:04
РБК

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

РБК19:30
Forbes

В списке богатейших россиян сменился лидер

Forbesвчера в 16:03

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины
Известия26 сентября в 20:40
106

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:03
112

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Известия19:30
63

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ruвчера в 12:03
825

2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения

2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения В рамках проведения месячника гражданской обороны 2 октября Пермь примет участие во Всероссийской штабной тренировке, в ходе которой будет организована комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края.
Администрация города Пермивчера в 00:37
14

Демократы в Конгрессе США представили меры по стимулированию экономики

Вашингтон, 29 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представили новую версию законопроекта по стимулированию экономики страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба лидера демократов в палате Нэнси Пелоси.
REGNUM21:02
1

Саранча оказалась способна ориентироваться по солнцу

Пустынная саранча, обитающая в Африке, на Аравийском полуострове и в Индостане относится к мигрирующим видам саранчовых, которые способны образовывать крупные стаи, перелетающие на значительные расстояния.
Популярная механика00:35