Богатейшим россиянином по версии Forbes стал Владимир Лисин
Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по данным Forbes Real Time. Отмечается, что его состояние оценено в $22,7 млрд.В источнике
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В списке богатейших россиян сменился лидер
Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, занимавший первое место в ежегодном рейтинге богатейших россиян, занимает сейчас вторую строчку с $22,3 млрд, а семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в начале августа попавшая на первую строчку благодаря росту цен на золото и котировок акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», расположилась на третьем месте с $21 млрд.
Forbesвчера в 16:03
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