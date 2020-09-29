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Богатейшим россиянином по версии Forbes стал Владимир Лисин

Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по данным Forbes Real Time. Отмечается, что его состояние оценено в $22,7 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

В списке богатейших россиян сменился лидер

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, занимавший первое место в ежегодном рейтинге богатейших россиян, занимает сейчас вторую строчку с $22,3 млрд, а семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в начале августа попавшая на первую строчку благодаря росту цен на золото и котировок акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», расположилась на третьем месте с $21 млрд.
Forbesвчера в 16:03
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РИА Новости

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

РИА Новости01:52
РБК

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

РБК19:30
RT на русском

Богатейшим россиянином по версии Forbes стал Владимир Лисин

RT на русском22:35
ТАСС

Владимир Лисин возглавил российский список Forbes

ТАСС22:00
Коммерсантъ

Лисин вышел в лидеры в списке богатейших россиян по версии Forbes

Коммерсантъ20:04
Lenta.ru

Потанин уступил первую строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes

Lenta.ru23:38
Forbes

В списке богатейших россиян сменился лидер

Forbesвчера в 16:03

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизньвчера в 08:54
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С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
1

Впервые обнаружена предполагаемая планета в другой галактике

Первые свидетельства существования потенциальной планеты в звездной системе другой галактики обнаружены группой китайских и американских ученых, об этом 28 сентября сообщает сетевое издание Naked Sience.
ИА Красная Веснавчера в 15:17
6

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова

Более миллиона рублей пропали со счета бизнесмена и политика Анатолия Быкова за время его нахождения в СИЗО-1 в Красноярске, заявление о краже подано в краевой главк МВД, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров.
РИА Новости03:10
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Прокуратура просит признать геноцидом убийства под Новгородом в 1942 году

Отмечается, что по поручению Генпрокуратуры прокуратура Новгородской области изучила материалы по обнаружению на территории деревни Жестяная Горка Батецкого района Ленинградской области (с 1944 года Новгородская область) массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru02:45
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Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известиявчера в 03:18
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