Коронавирус
Lenta.ruБогатство россиянок и женщин других стран сравнили
Жительницы России богатеют быстрее, чем женщины в других странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное Boston Consulting Group.
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Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
Для оформления выплаты на детей запустили специальный сервис
Как передавали «НовостиВолгограда.ру», разовую выплату в 10 тысяч на каждого ребенка от 3 до 16 лет получат родители или опекуны по инициативе президента РФ Владимира Путина, которую он озвучил 11 мая в своем телеобращении.
НовостиВолгограда.ру вчера в 01:17
Политика
Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru 17:49
Происшествия
На Курилах выявили первый случай коронавируса
На Курильских островах выявили первый случай коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем было принято решение ввести режим ЧС в Южно-Курильске.
RT на русском 22:14
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Экономика
ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства
Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM 17:03
Авто
Toyota выпустит новый кроссовер Toyota Urban Cruiser
Японский бренд Toyota официально подтвердил выпуск своего нового кросса Urban Cruiser.
Car.ru 05:27
Общество
Омская область оказалась в лидерах СФО по смертности от коронавируса
Омская область заняла второе место в Сибири по смертности от коронавируса.
РИА ОмскИнформ 06:23
Футбол
Самюэль Это’О: «Только Роналдо был лучшим нападающим, чем я»
Лучшим нападающим из всех был Роналдо. Испытываю к нему большое уважение и восхищение.
Матч ТВ 19:47
Экономика
Названы сроки восстановления российской экономики
Почти половина представителей компаний заявила, что восстановление экономики займет более одного года, в то время как 27 процентов респондентов надеются на срок от шести месяцев до года.
Lenta.ru 21:49
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей
На портале Госуслуг начался прием заявлений на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщает mos.ru.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Наука
Российские ученые открыли два новых минерала
Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили в вулкане Плоский Толбачик на Камчатке два новых минерала — арсмирандит и леманнит.
Известия 20:39
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета вчера в 11:33
Политика
Климкин испугался визита Козака в Берлин
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению немецкой стороны для обсуждения урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 21:20
Происшествия
В Екатеринбурге умерла медик скорой с подтвержденным коронавирусом
Сын погибшей подтвердил Е1.RU, что его мама скончалась в одной из больниц Екатеринбурга. Он рассказал, что мама 40 лет работала в скорой.
Екатеринбург Онлайн 14:12
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform 05:32
Технологии
В России профинансируют разработку сверхлегкой коммерческой ракеты
Рабочая группа "Аэронет" Национальной технологической инициативы намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие, говорится в материалах рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:23
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ 11:01
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru 20:53
Космос
Астрономы находят регулярные ритмы у пульсирующих звезд
Слушая бьющиеся сердца звезд, астрономы впервые определили ритм жизни для класса звездных объектов, который до сих пор озадачивал ученых.
AstroNews.ru 19:44
Политика
В Киеве исключили закрепление особого статуса Донбасса в конституции
«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — говорится в сообщении.
РБК 22:21
Здоровье
За сутки в Китае выявили 15 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в Китае было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей.
Газета.Ru 12 мая в 21:53
Общество
В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом
"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:05
Экономика
Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
РБК 10:16