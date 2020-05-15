Коронавирус

ПрофильПрофильАналитики оценили долю женщин-руководителей в России

Индекс, указывающий на долю женщин-руководителей, в России составляет 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство мужчин и женщин).
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с чего всё началось

Исследование: Россия опережает другие страны по доле женщин-руководителей

Индекс, указывающий на долю женщин-руководителей, составляет в России 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство мужчин и женщин), при этом среднегодовой темп прироста женщин в высшем менеджменте снижается на 1,3%. В Северной и Латинской Америке этот индекс равен 0,6, в Восточной Европе и Центральной Азии - 0,59, в Западной Европе - 0,45.
ТАССвчера в 17:09

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Российские женщины богатеют быстрее мужчин

URA.Ruвчера в 19:08

Исследование показало, что российские бизнесвумен богатеют быстрее женщин других стран

ФАНвчера в 22:13

Российские бизнесвумен богатеют быстрее всех в мире

Life.ruвчера в 20:59

Россиянки богатеют быстрее, чем женщины других странах

Телеканал 360°вчера в 19:36

В России больше женщин-руководителей по сравнению с другими странами

News.ruвчера в 23:28

Богатство россиянок и женщин других стран сравнили

Lenta.ruвчера в 18:03

Исследование: Россия опережает другие страны по доле женщин-руководителей

ТАССвчера в 17:09
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Известия вчера в 15:28
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
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Футбол

Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда вчера в 10:50
Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
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Технологии

Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян

На фоне самоизоляции россиян мошенниками был придуман новый способ хищение денег с онлайн-банков клиентов.
ТК Звезда 00:13
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Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета вчера в 05:16
14
Политика

Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России

Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями.
Российская газета вчера в 23:36
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Общество

Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето

Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 22:08
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Культура

«Квартирник БГ»: в сети покажут концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне

Москва, 14 мая 2020, 17:27 — REGNUM 14 мая в 18 часов по московскому времени в популярной ныне системе Zoom будет показана программа «Квартирник БГ».
REGNUM вчера в 10:27
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 14 мая выросло на 14 человек

По данным оперативного штаба, на утро 14 мая в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 00:15
Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
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Происшествия

Трое больных коронавирусом скончались в Иркутской области

Сегодня, 15 мая, в оперштабе регионального минздрава сообщили о том, что три человека, у которых выявили коронавирус, скончались.
Байкал24 вчера в 22:49
Культура

«Ночь в музее» приглашает на онлайн-экскурсии в честь 75-летия Победы

В рамках акции «Ночь в музее» в этом году пройдет почти 100 виртуальных экскурсий, лекций искусствоведов, концертов, мастер-классов, викторин и других мероприятий.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:04
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК 13 мая в 03:46
6,5K
Здоровье

В РФ число вакансий в медучреждениях выросло вдвое

С января по апрель 2020 года количество вакансий для врачей в российских бюджетных медицинских учреждениях увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
РЕН ТВ вчера в 19:39
Происшествия

Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику

Российская газета 13 мая в 07:59
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Происшествия

На острове Шикотан введен режим ЧС из-за первого случая коронавируса

Администрация Южно-Курильского городского округа сообщила, что на территории острова Шикотан введен режим ЧС в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 00:02
68
Общество

Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире

Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
РИА Новости 00:11
Здоровье

В Китае за сутки выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом

В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13 мая в 23:46
1
Общество

Игрок «Кто хочет стать миллионером» угадал конечный ответ и не выиграл

Участник британской телевизионной интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли смог правильно ответить на финальный вопрос, но не выиграл – он не решился рискнуть уже заработанной суммой.
РЕН ТВ вчера в 09:47
1
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Происшествия

Амурчанка незаконно обналичивала деньги

К амурчанке с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций с различных регионов страны.
ИА Порт Амур 00:15
Гаджеты

В Сети появились рендеры нового Honor X10

Дни24 вчера в 02:36
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Политика

Чешский депутат назвал отвратительным и циничным снос памятника Коневу

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип назвал отвратительными и циничными действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
РИА Новости вчера в 17:15
5
Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
350
Общество

У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти

У Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы в США с разгрузкой нефти. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:47
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Энергетика

«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф

Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна 13 мая в 16:59
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Происшествия

ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске

Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru вчера в 12:39
1
Энергетика

Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства

California Resources предупреждает инвесторов о возможности банкротства из-за обвала цен на нефть.
Profinance.ru 12 мая в 05:35
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