Коронавирус
ПрофильАналитики оценили долю женщин-руководителей в России
Индекс, указывающий на долю женщин-руководителей, в России составляет 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство мужчин и женщин).
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Индекс, указывающий на долю женщин-руководителей, составляет в России 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство мужчин и женщин), при этом среднегодовой темп прироста женщин в высшем менеджменте снижается на 1,3%. В Северной и Латинской Америке этот индекс равен 0,6, в Восточной Европе и Центральной Азии - 0,59, в Западной Европе - 0,45.ТАССвчера в 17:09
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