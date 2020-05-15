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с чего всё началось

Индекс, указывающий на долю женщин-руководителей, в России составляет 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство мужчин и женщин).

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