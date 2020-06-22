Экономика

URA.RuURA.RuБогатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

Общий объем финансового богатства россиян в прошлом году составил 99 трлн рублей.
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Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

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