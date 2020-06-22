Экономика
URA.RuБогатство жителей России оценили в 90% ВВП страны
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Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Автоновости дня вчера в 15:20
Кино
В новой картине от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
RuNews24.ru 10:27
Кино
Нолан призвал смотреть свой новый фильм «Довод» только в кинотеатрах
Деловое.ТВ вчера в 09:28
Футбол
«Смотри, что ты сделал»: Пиманов рассказал, чем ФК «Динамо» так полюбился англичанам в 1945 году
Режиссер и телеведущий Алексей Пиманов рассказал, как были встречены советские футболисты в Великобритании в 1945 году, и почему простые англичане так полюбили нашу сборную.
ТК Звезда 16:59
Происшествия
Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве
В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
Вести.Ru 10:10
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
Здоровье
Верховный суд закрепил право детей-инвалидов на бесплатные лекарства
Верховный суд России (ВС) закрепил право для детей-инвалидов на получение бесплатных лекарств по рецепту врачей.
РЕН ТВ 18 июня в 19:42
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 19 июня в 06:02
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Футбол
«Интер» обыграл «Сампдорию» в Серии А
«Интер» на своем поле в 25-м туре итальянской Серии А нанес поражение «Сампдории».
Bookmaker-ratings.ru 18:19
Футбол
Смолов прокомментировал крупную победу «Сельты» над «Алавесом»
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов поздравил одноклубников с крупной победой над «Алавесом» (6:0) в 30-м туре Примеры.
Metaratings 14:25
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
Футболисты мадридского «Реала» на выезде обыграли «Реал Сосьедад» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
РБК 19:55
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию
Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Футбол
«Заря» обыграла «Десну» и догнала по очкам киевское «Динамо»
Bookmaker-ratings.ru 14:28
Армия и оружие
Иранский КСИР приступит к строительству ПВО дальнего действия
Тегеран, 21 июня 2020, 06:59 — REGNUM 20 июня командующий иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Реза Шабан объявил, что организация планирует начать разработку систем ПВО дальнего действия.
REGNUM вчера в 23:59
Финансы
Очередь занимать
Банк России опустил ключевую ставку до небывало низкого уровня за всю постсоветскую историю - 4,5%.
Российская газета 12:40
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложили
CD Projekt RED отложила релиз игры до 19 ноября. Студия сообщила о переносе Cyberpunk 2077 в своих соцсетях.
SM News вчера в 02:10
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru 11:03