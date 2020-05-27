Коронавирус

News.ruNews.ruБогатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах

В разгар пандемии коронавируса богатые россияне начали покидать страну на бизнес-джетах.
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Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах

News.ru14:51

Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах

Lenta.ru13:20

Богатые россияне покидают родину на бизнес-джетах

Суть событий14:15

Богатые граждане России стали покидать родину на бизнес-джетах

Ореанда-Новости14:19

Богатые россияне все чаще стали использовать бизнес-авиацию для полета в страны, где смягчили карантинные меры

Эхо Москвы13:07

СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах

Говорит Москва12:17

СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах

РБК11:30
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Здоровье

Минздрав сообщил о смерти 101 медика из-за коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / агентство "Москва" Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава Людмила Летникова пояснила, что ведомство составляет список умерших медиков и на этой неделе каждый регион должен был предоставить свои данные.
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В Совфеде заявили, что МиГ-29 в Ливии могут быть только советскими

ТАСС 14:46
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Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 14:43
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Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
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РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями

Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10
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Общество

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус показал положительный результат, сообщает региональный оперативный штаб.
Медиазона 11:23
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
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Киберспорт

Подписчики PS Plus получат бесплатно Call of Duty: WWII

Компания Sony неожиданно сообщила о бесплатной раздаче Call of Duty: WWII. Игру смогут загрузить подписчики PS Plus, начиная с 26 мая.
Goroday.ru 25 мая в 16:39
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»

Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
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Политика

Лоза отреагировал на слова Кикабидзе о России

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова кинематографиста Вахтанга Кикабидзе о том, что Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году.
News.ru вчера в 14:51
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Армия и оружие

Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе

Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
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Общество

ФСБ нашла у подпольных оружейников новейшие автоматы Калашникова

В ходе масштабной операции по всей стране ФСБ нашла и изъяла у подпольных оружейников почти 200 стволов, в том числе новейшие образцы автомата Калашникова.
Lenta.ru 07:43
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Политика

Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком

Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.
Piter.tv 01:34
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Кадыров объяснил, почему на его руке был медицинский катетер

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Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
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Армия и оружие

В Каспийске пройдет парад ко Дню Победы

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Космос

Началось создание прототипа российского частного космического корабля

Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
Говорит Москва 00:43
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Политика

Грызлов: представители Киева сорвали работу подгрупп контактной группы

Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
ТАСС 14:33
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Гаджеты

Huawei MatePad Pro 5G поступил в продажу в Китае по цене $747

Huawei начала продавать флагманский планшет MatePad Pro 5G в Китае.
3DNews 12:47
Экономика

В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами

Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш представила мини-фильм вместо отмененных гастролей

Кстати Сегодня, 27 мая, к 14.00 мини-фильм Билли Айлиш собрал уже 3 миллиона просмотров.
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Происшествия

Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
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Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей

Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
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Происшествия

После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве

В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
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