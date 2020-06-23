Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Где выявили заболевших коронавирусом в Самарской области 25 июня

По данным на 12:38 25 июня, в регионе подтвердили еще 55 случаев инфекции.
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Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
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Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве

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RT на русском 07:53
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Общество

СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости 08:00
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Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
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Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
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Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

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RT на русском 06:38
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Религия

Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны

Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
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Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
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Политика

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
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Общество

Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
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Армия и оружие

Ким Чен Ын приказал остановить все военные действия против Южной Кореи

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Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
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Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

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Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
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Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
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Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
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Комиссия СФ заявила о «внешней атаке» на голосование по Конституции РФ

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