Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русскомвчера в 10:20
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Российская газета 08:16
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru 05:20
Общество
Где выявили заболевших коронавирусом в Самарской области 25 июня
По данным на 12:38 25 июня, в регионе подтвердили еще 55 случаев инфекции.
Терра 05:39
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Верзилова на 15 суток
22 июня Мещанский суд Москвы назначил Верзилову административный арест на 15 суток за нецензурную лексику в адрес прохожего.
Интерфакс - Россия 08:09
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
Общество
СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск
Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости 08:00
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».
RT на русском 06:38
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Армия и оружие
Ким Чен Ын приказал остановить все военные действия против Южной Кореи
Собранием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын по видеосвязи. Он заявил, что решил приостановить планы военных действий против Южной Кореи.
ГЛАС.RU вчера в 03:37
Политика
Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
Культура
Джон Уоррен после съемок в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим»
Знаменитый британец Джон Уоррен после съемок программы в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим».
Что происходит 06:55
Шоу-бизнес
Джиган купил Самойловой браслет с бриллиантами за 6 миллионов
Джиган купил Самойловой браслет с бриллиантами за 6 миллионов Рэпер подготовил жене подарок в честь окончательного примирения, решили поклонники.
Экспресс газета вчера в 11:45
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Политика
Ренато Усатого объявили в России в розыск
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
Вести.Ru 08:15
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Экономика
Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
RT на русском 07:52
Политика
Комиссия СФ заявила о «внешней атаке» на голосование по Конституции РФ
Климов заявил, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ проанализирует и направит в компетентные органы информацию о фактах внешнего вмешательства в процесс общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
ТАСС 08:03