Общество
КоммерсантъБогатые россияне начали покупать бункеры
В последнее время вырос спрос на услуги компаний, которые строят убежища, сообщает Forbes. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. Среди клиентов есть и богатые россияне.
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
В целом, по словам Линча, в первые три месяца 2020 года спрос на убежища вырос на 2000% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В калифорнийской компании Vivos в ответ на запрос Forbes также подтвердили появление запросов со стороны клиентов из России, отказавшись называть конкретные имена.Forbes02:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 16:29, Ашберн
Общество
Генпрокуратура требует заблокировать видео о «чипировании» людей
Генпрокуратура России выявила новые фейки о том, что распространение коронавируса COVID-19 является спецоперацией для чипирования людей и тотального контроля.
Вести.Ru 07:38
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Культуромания вчера в 09:30
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.
Газета.Ru 14:28
Футбол
Роберто Карлос: «Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с Роналдо»
Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с ним. Я думаю, что в нашем поколении было сложнее забивать голы.
Матч ТВ вчера в 21:36
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
Bimru.ru 04:36
Здоровье
Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты
ToDay News Ufa 11:40
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
Общество
Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
Происшествия
В Ярославле медведь напал на прохожего
k1news.ru вчера в 12:03
Политика
Трамп обозвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной»
"Не было столько злоупотреблений в отношении кого-либо, как в отношении президента", - заявил Трамп, обрушившись в очередной раз на своих противников-демократов.
Российская газета 16:18
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались уже 12 человек
Дальнейший возврат к ограничениям, связанных с коронавирусной инфекцией, зависит от самих жителей Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:03
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер комедийного сериала «Космические войска».
News.ru 10:36
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Здоровье
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Общество
Совфед предложил создать программу восстановления доходов россиян
Совет федерации предложил правительству РФ создать программу по восстановлению уровня дохода россиян, который снизился из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 14:33
Политика
Все штаты США начали восстанавливать экономику
Восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса нового типа началось во всех штатах США, заявил вице-президент страны Майк Пенс в ходе заседания под руководством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Газета.Ru 16:15
Общество
«Диссернет» обнаружил нарушения в диссертациях 68 российских судей
Сетевое сообщество «Диссернет» проанализировало 128 научных работ российских судей.
Коммерсантъ 14:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04