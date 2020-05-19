В целом, по словам Линча, в первые три месяца 2020 года спрос на убежища вырос на 2000% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В калифорнийской компании Vivos в ответ на запрос Forbes также подтвердили появление запросов со стороны клиентов из России, отказавшись называть конкретные имена.

с чего всё началось

В последнее время вырос спрос на услуги компаний, которые строят убежища, сообщает Forbes. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. Среди клиентов есть и богатые россияне.

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