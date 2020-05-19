Общество

КоммерсантъКоммерсантъБогатые россияне начали покупать бункеры

В последнее время вырос спрос на услуги компаний, которые строят убежища, сообщает Forbes. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. Среди клиентов есть и богатые россияне.
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с чего всё началось

Спрятаться от эпидемии и беспорядков: богатые россияне начали покупать бункеры-убежища

В целом, по словам Линча, в первые три месяца 2020 года спрос на убежища вырос на 2000% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В калифорнийской компании Vivos в ответ на запрос Forbes также подтвердили появление запросов со стороны клиентов из России, отказавшись называть конкретные имена.
Forbesвчера в 02:03

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Богатые россияне начали покупать бункеры

Газета.Ruвчера в 11:20

Россияне начали массово скупать бункеры

Lenta.ruвчера в 10:00

Апокалипсис сегодня: американцы массово скупают бункеры, чтобы спастись от CoViD-19

Life.ruвчера в 04:34

Среди богатых россиян вырос спрос на бункеры и герметичные комнаты безопасности

Эхо Москвывчера в 08:33

Forbes заявил об интересе россиян к бункерам во время пандемии

РЕН ТВвчера в 07:57

Богатые россияне начали покупать бункеры

Коммерсантъвчера в 09:47

Спрятаться от эпидемии и беспорядков: богатые россияне начали покупать бункеры-убежища

Forbesвчера в 02:03
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Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

RT на русском 18 мая в 11:45
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Общество

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости 18 мая в 23:18
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Происшествия

В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета вчера в 10:59
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Физики выяснили, как «изоляторо-проводник» перестает проводить ток

Японские физики-экспериментаторы выяснили, как устроен дисульфид тантала – вещество, которое может одновременно быть и проводником, и изолятором.
ТАСС Наука 18 мая в 09:41
Общество

Кипр объявил о готовности принимать туристов с 15 июня

Постепенное ослабление введенных из SARS-CoV-2 ограничений началось на Кипре 4 мая. Аэропорты возобновят работу в июне.
Российская газета вчера в 22:32
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Происшествия

В Екатеринбурге из-за неудачной опрессовки разбились окна в домах

В Екатеринбурге в ходе опрессовок разорвало трубу, проложенную под автодорогой на улице Волгоградской.
URA.Ru вчера в 22:38
Общество

В Волгоградской области заработал масочный режим

Согласно документу с сегодняшнего дня волгоградцы без масок и перчаток не смогут посещать магазины и другие заведения и учреждения, а также заходить в транспорт.
Волгоградская правда вчера в 22:36
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Футбол

Легионеры «Спартака» и Тедеско вернутся в Москву в начале недели

Последние новости футбола на Sport.ru Пока неизвестно, вернётся ли Андре Шюррле, также покинувший Россию.
Sport.ru 17 мая в 10:29
Политика

Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
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Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

ТАСС вчера в 14:02
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Происшествия

В Амурской области семью покусал бешеный лисенок

Амур.инфо вчера в 22:16
Происшествия

В больницах России выявили 11 000 нарушений пожарной безопасности

В больницах России с начала года выявлено более 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в МЧС.
RT на русском вчера в 21:39
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 18 мая в 05:41
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Общество

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В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала.
РИА Новости вчера в 20:11
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости 18 мая в 10:26
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Политика

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
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"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости вчера в 02:07
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Общество

На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола

На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК вчера в 21:36
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Фигурное катание

Миненков назвал причину конфликта Тарасовой и Родниной

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Андрей Миненков поделился мнением о конфликте Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.
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Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ

Московский Комсомолец 17 мая в 13:14
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Общество

Доктор Мясников рассказал, что коронавирусом переболеют все

На ютуб-канале доктор поделился своей точкой зрения по поводу распространения коронавируса.
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