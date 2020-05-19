Общество
КоммерсантъБогатые россияне начали покупать бункеры
В последнее время вырос спрос на услуги компаний, которые строят убежища, сообщает Forbes. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. Среди клиентов есть и богатые россияне.
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
В целом, по словам Линча, в первые три месяца 2020 года спрос на убежища вырос на 2000% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В калифорнийской компании Vivos в ответ на запрос Forbes также подтвердили появление запросов со стороны клиентов из России, отказавшись называть конкретные имена.Forbesвчера в 02:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Среди богатых россиян вырос спрос на бункеры и герметичные комнаты безопасности
Эхо Москвывчера в 08:33
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:01, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
RT на русском 18 мая в 11:45
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости 18 мая в 23:18
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета вчера в 10:59
Наука
Физики выяснили, как «изоляторо-проводник» перестает проводить ток
Японские физики-экспериментаторы выяснили, как устроен дисульфид тантала – вещество, которое может одновременно быть и проводником, и изолятором.
ТАСС Наука 18 мая в 09:41
Общество
Кипр объявил о готовности принимать туристов с 15 июня
Постепенное ослабление введенных из SARS-CoV-2 ограничений началось на Кипре 4 мая. Аэропорты возобновят работу в июне.
Российская газета вчера в 22:32
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
В Екатеринбурге из-за неудачной опрессовки разбились окна в домах
В Екатеринбурге в ходе опрессовок разорвало трубу, проложенную под автодорогой на улице Волгоградской.
URA.Ru вчера в 22:38
Общество
В Волгоградской области заработал масочный режим
Согласно документу с сегодняшнего дня волгоградцы без масок и перчаток не смогут посещать магазины и другие заведения и учреждения, а также заходить в транспорт.
Волгоградская правда вчера в 22:36
Футбол
Легионеры «Спартака» и Тедеско вернутся в Москву в начале недели
Последние новости футбола на Sport.ru Пока неизвестно, вернётся ли Андре Шюррле, также покинувший Россию.
Sport.ru 17 мая в 10:29
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
ТАСС вчера в 14:02
Происшествия
В Амурской области семью покусал бешеный лисенок
Амур.инфо вчера в 22:16
Происшествия
В больницах России выявили 11 000 нарушений пожарной безопасности
В больницах России с начала года выявлено более 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в МЧС.
RT на русском вчера в 21:39
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 18 мая в 05:41
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала.
РИА Новости вчера в 20:11
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости 18 мая в 10:26
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ 18 мая в 10:06
Общество
Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости вчера в 02:07
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Общество
На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК вчера в 21:36
Фигурное катание
Миненков назвал причину конфликта Тарасовой и Родниной
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Андрей Миненков поделился мнением о конфликте Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.
Metaratings вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ
Московский Комсомолец 17 мая в 13:14
Общество
Доктор Мясников рассказал, что коронавирусом переболеют все
На ютуб-канале доктор поделился своей точкой зрения по поводу распространения коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 22:14